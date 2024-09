Cada día para la pareja conformada por Christian Nodal y Angela Aguilar significa una nueva polémica mediática que enfrentar.

Ahora, en redes sociales se comenta que la hermana del cantante sonorense, Amely Nodal, desairó a su cuñada al no invitarla al bautizo de su hijo, llevado a cabo en España

LEE MÁS: Eiza González se luce como pelirroja y presume diminuta cintura en West Hollywood

Los rumores del desaire surgieron luego de que Amely compartiera detalles del bautizo de su bebé en redes sociales, con fotografías y videos del gran día, rodeada de su familia, incluido Nodal.

En la imágenes no se aprecia Ángela Aguilar acompañando a su esposo, quien posó sonriente y emocionado junto a su pequeño sobrino mientras a éste lo bautizaban por el derramamiento.

Los internautas no perdieron la oportunidad de comentar sobre la supuesta ausencia de Aguilar en la celebración, llevada a cabo en la Catedral de la Almudena, en Madrid.

Si bien no se sabe oficialmente si fue invitada, los usuarios de redes sociales afirmaron que Amely no la quiere y prefiere estar lejos de ella. Los rumores sobre supuesta hostilidad entre ellas se reflejó en la boda de Christian y Ángela a la que Amely prefirió no ir.

Se dice que Amely no aprueba el matrimonio de su hermano con la hija de Pepe Aguilar como aprobaba la relación que sostuvo con Cazzu, su exnovia y madre de Inti, la hija que comparten.

“Mi bendición más bonita”, escribió Amely junto a las imágenes del bautizo publicadas en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con los informes, la madre de Nodal, Silvia Cristina Nodal, y su padre Jaime González, también estuvieron presentes junto a un pequeño grupo de familiares y amigos que viajaron hasta España para presenciar el bautizo.

¿Quién es Amely Nodal?

Amely Nodal dio a luz a su primogénito en septiembre del 2023, casi al mismo tiempo que Christian recibía a su hija Inti con Cazzu.

A diferencia de su hermano, Amely ha mantenido un perfil bajo en el mundo del entretenimiento, lejos de las polémicas mediáticas que Christian ha protagonizado en los últimos años con sus parejas.