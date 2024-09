Ángela Aguilar, la famosa cantante conocida como 'La Princesa del Regional Mexicano’, dejó notar que su matrimonio con Christian Nodal no siempre se encuentra en buenos términos, luego de que aseguró que el cantante se enojó con ella porque no lo acompañó a su gira por Estados Unidos.

Durante el evento ‘10 años cantando y vistiendo a México’, organizado por el Consulado General de México en Houston, Texas, la joven de 20 años agradeció por la exposición que busca enaltecer su trayectoria en la música a través de la ropa, pero su llegada estuvo acompaña de un polémico comentario.

TAMBIÉN LEE: Adrián Marcelo sufre presunta infidelidad de su esposa 'La Chaparrita'; usuarios se burlan

Momentos después de que Leonardo Aguilar la acompañó al centro de la inauguración, la intérprete de ‘En realidad’ indicó que su esposo se molestó porque prefirió asistir a su evento que al comienzo de la gira Pa’l Cora Tour.

“Dejé a mi marido para poder venir aquí y se enojó conmigo porque hoy empieza su gira”, expresó

TAMBIÉN LEE: Embajada invita a tramitar tu visa americana sin presentarte en persona; ¿quiénes aplican?

Tras segundos de silenció, la menor de la Dinastía Aguilar continuó su discurso y comentó que los trajes mexicanos que utiliza en sus presentaciones son como “la capa de Superman” para ella.

“Estoy muy agradecida por este gran honor. Siento que lo que me pongo es como mi capa de Superman, siento que puedo subirme a cualquier escenario. Estos, además de ser vestidos, además de una cosa que uso para trabajar, también tiene un pedacito de mi alma. Porque entre mi mamá y yo, diseñamos cada uno”, señaló.

En redes sociales aseguran que a pesar de que el matrimonio busca mostrar sus mejores momentos con tiernas fotos y videos, el cantante sonorense sigue con una actitud “machista” como en sus anteriores relaciones. Además, señalaron que “es una red flag” que se enoje con ella por ser una mujer trabajadora.

“No te preocupes, tu marido se conseguirá a otra mientras estás ahí, él no duerme solo”, “A Nodal no le gusta que su esposa se supere, se sabe que a las ex las alejaba del medio”, “Nodal es una red flag andante”, comentaron.

¿Cuánto cuesta la entrada a la exposición de Ángela Aguilar?

La exposición ‘10 años cantando y vistiendo a México’ es de entrada gratuita y para todo público, además no se requiere cita previa, solo es indispensable asistir en un horario de 8:00 am a 5:00 pm durante todo el mes de septiembre.

“Esta exhibición ofrece una mirada a los icónicos vestidos que han acompañado a Ángela en su misión de enaltecer el folklore y la cultura mexicana a través de la música y la moda”, indicó la dependencia.

El Consulado General de México en Houston se ubica en: 3200 Rogerdale Rd, Houston, TX 77042, Estados Unidos.

Ángela Aguilar presume su matrimonio con Nodal con tiernas fotos

A pesar de los rumores de su matrimonio complicado, la cantante presumió su relación con Christian Nodal con una serie de románticas fotografías en Zacatecas, en las que lucieron una vestimenta que usuarios consideraron como “muy mexicana”.

La publicación estuvo acompañada de la canción Tayahua Mi Hermano de Pepe Aguilar, sin embargo, criticaron al cantante por utilizar la misma camisa que utilizó en la popular fotografía que se viralizó con Cazzu en la que Aguilar comentó “Fan de su relación”.