A unos días de que Harry celebre su cumpleaños 40, su hermano, el príncipe William, le envió un regalo inesperado, que no le gustó para nada al duque de Sussex: el heredero al trono de Reino Unido le hizo llegar un certero y duro mensaje: si tiene planes de regresar a la familia real, pierde su tiempo, pues no lo quiere de vuelta porque teme que “arruine” la vida de Kate Middleton.

El próximo domingo 15 de septiembre el príncipe Harry cumple 40 años y en esta ocasión el festejo será diferente pues lo celebrará en medio de varios escándalos y problemas con la familia real: por un lado, están los rumores de que ya no soporta a su esposa, Meghan Markle, y por el otro, el duque de Sussex ha intentado de todo para que lo perdone su hermano William, pero hasta ahora no lo ha conseguido.

Fue el hijo mayor del rey Carlos III el que detuvo los intentos de Harry con el mensaje claro, directo, duro y certero que le envió a su hermano justo antes de que festeje su cumpleaños. De acuerdo con el exmayordomo real, Paul Burrell, William no aceptará a Harry de vuelta en la monarquía británica porque no va a permitir que “arruine” su vida y la de Kate Middleton.

En declaraciones para la revista Closer, el extrabajador del Palacio de Buckingham precisó que “William ha dejado a Harry fuera y éste no tiene lugar en su mundo”. Además, precisó: “él no es el hombre con el que creció, y no es el hombre que pensó que estaría a su lado, lo cuidaría y lo ayudaría en su camino a convertirse en rey”.

Para mantener la paz que desea para él, su familia y en especial, para su esposa Kate Middleton, quien recién terminó su tratamiento contra el cáncer, es que William decidió no darle la oportunidad a Harry de que vuelva a la familia real. “William no va a arruinar su vida y la de Kate invitando a alguien que los traicionará una vez más, porque lo haría. No puede evitarlo”, puntualizó Burrell.

Harry celebrará su cumpleaños de viaje con amigos y sin Meghan Markle. ¿Es el fin de su matrimonio?

Los seguidores de la familia real se preguntan qué es lo que está pasando en el matrimonio de los duques de Sussex pues ya son varios los rumores que circulan sobre que la pareja está atravesando por una severa crisis, provocada por el carácter y comportamiento de la exactriz, pero también, por la tensión que tienen de querer regresar a la realeza británica pero el Palacio de Buckingham les ha cerrado las puertas.

De acuerdo con el medio The Sun, el príncipe Harry celebrará su cumpleaños 40 rodeado de sus amigos más cercanos en un viaje de fin de semana, al cual no está invitada su esposa, Meghan Markle. Por otro lado, trascendió que la exactriz estaría planeando una lujosa fiesta en Montecito, California, para festejar a su marido, en la cual estarían presentes familiares, sus hijos Archie y Lilibet Diana y varias celebridades, como Oprah Winfrey.