Julieta Cazzuchelli se alejó de redes sociales tras su separación con Christian Nodal, pero tras meses de ausencia, parece que la cantante argentina regresó a disfrutar de la vida pública en compañía de sus colegas en un divertido concierto.

La joven intérprete de ‘La original’, mejor conocida como Emilia Mernes, publicó una serie de videos en la presentación de Travis Scott en el estadio Movistar Arena, sin embargo, llamó la atención de los aficionados por la presencia de Cazzu y Nicki Nicole, quienes se mostraron alegres entre el público.

En la grabación se puede observar a las exponentes argentinas bailar al ritmo de la música del rapero estadounidense, pero la apariencia de Cazzu luce “renovada y radiante”, a pesar de la fuerte polémica que atravesó cuando su expareja se comprometió con Ángela Aguilar a las semanas de su ruptura.

Según usuarios, la salida de amigas demostró que las jóvenes cantantes se encuentran en una mejor etapa sin sus exparejas, quienes fueron acusados de ser infieles; Peso Pluma a Nicki Nicole y Christian Nodal a Cazzu.

“Bella Cazzu, da señales de que no llora por un cobarde que no la valoró”, “Se juntaron las divinas”, “Que bueno, Reyna, que te diviertas y que estés feliz y no derrumbada por alguien que no vale la pena”, dicen.

El look que Cazzu que encendió redes sociales

Además de asistir al concierto de Travis Scott, Cazzu fue captada en la fiesta posterior a la presentación, en la que lució un top negro con aperturas en la zona centro del abdomen hasta el pecho y una falda amarrada por el frente que dejó relucir sus piernas.

La cantante argentina se caracteriza por no temer a los cambios de look, sin embargo, su cabello negro con flequillo es uno de los favoritos de sus fans y durante la noche, portó un peinado de lado que dejó boquiabierto al público.

“Ahí le da un aire a Selena con su rostro”, “Le queda ese peinado a cazzu se ve joven”, “Que guapa se ve Cazzu”, “Cazzu que hermosa se puso”, “Se le ve muy bien, feliz, así debe ser, se termina una relación no la vida”, señalaron.

📷 Cazzu anoche después del concierto de Travis Scott. 🔥🇦🇷 pic.twitter.com/kYhnOyn2fh — LA CAZZU (@nenatrampamexa) September 10, 2024