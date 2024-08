La modelo Bella Hadid se robó todas las miradas al pasar un día de diversión en las hermosas playas de Malibú, California.

Fue captada por paparazzis mientras caminaba por la arena ataviada con un espectacular y diminuto bikini nude que dejó a la vista su silueta delgada, pequeña cintura y piernas largas.

Bella Hadid, quien alguna vez fue nombrada la “mujer más bella del mundo”, presumió sus facciones “perfectas” sin maquillaje. Más tarde usó lentes de sol.

Ella y sus amigos fueron vistos disfrutando de un poco de diversión bajo el sol y compartiendo risas antes de que todos decidieran saltar a las aguas azules y claras del Océano Pacífico.

Bella Hadid. Photo © 2024 Backgrid/The Grosby Group

La estrella se toma un descanso después de celebrar el lanzamiento de su último perfume.

“Por fin llegó... Presentamos NIGHTCAP, nuestra cuarta y más nueva fragancia. Comencé a crear esta fragancia desde el principio, antes incluso de tener un nombre para mi empresa. Mi sueño era crear una versión madura, sensual y sexy de las fragancias nostálgicas y juveniles de vainilla que siempre me han obsesionado”.

“NIGHTCAP es exactamente eso: un elixir de vainilla sexy, elevado con jengibre picante y cardamomo cálido… Todas mis fragancias son partes diferentes de mí y de mi personalidad... Pero, en verdad, NIGHTCAP es todo yo, de cabo a rabo... ¡Puede que sea mi favorita hasta ahora!”, escribió.

Los perfumes de Bella Hadid prometen ser también fragancias hidratantes sin alcohol con ingredientes que nutren la piel y aceites esenciales estimulantes. Están a la venta a través de Ulta Beauty.

Bella Hadid pasa por un buen momento a nivel personal. Su novio Adán Banuelos habló abiertamente sobre su romance durante una entrevista en el podcast Along for The Ride.

El jinete profesional de 35 años reveló que ella se mudó “felizmente” a su remolque de quinta rueda y asegura que fue ue genial porque realmente quería que eso fuera parte de su relación.

“Saber que ella es un ser humano tan simple [y] que las cosas materiales no son importantes, o lo más importante. Esa quinta rueda siempre se ha sentido pequeña y luego llegas con alguien con quien disfrutas pasar el tiempo. Pasó de ser una quinta rueda a una maldita mansión”, dijo.

Adán agregó que Bella Hadid se ha despertado a las 2:30 am únicamente para llevarle su desayuno a todas las competencias. Asegura que la modelo es positiva y cálida, además de que lo ayuda con los caballos.

“Hombre, no puedo expresarte lo feliz que estoy. No puedo expresarte lo afortunado que soy. Es una de las personas más amables, tiernas y de mayor corazón que he conocido. No sabía que Dios las había creado así. Merece lo mejor”, añadió el enamorado cowboy.

Bella Hadid recientemente compró su propia casa en Fort Worth, Texas, para estar más cerca de su novio.

La estrella de las pasarelas habló sobre su vida en Texas con la revista Allure y declaró que se la pasa genial. “Por primera vez, no estoy fingiendo. Si no me siento bien, no voy. Si no me siento bien, me tomo un tiempo para mí. Y nunca antes había tenido la oportunidad de hacer o decir eso”.