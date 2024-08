Ángela Aguilar se ha visto envuelta en múltiples polémicas desde que anunció su relación con Christian Nodal y ahora, la joven cantante volvió a causar controversia por “robarle el corazón” a Luisito de La Adictiva con un tierno beso.

La banda sinaloense compartió un video en su cuenta oficial de TikTok, pero llamó la atención de los fanáticos por la repentina aparición de la cantante mexicana, quien interrumpió su demostración de firmas con un rápido beso en la mejilla para los integrantes.

Sin embargo, la actitud del musico sorprendió en redes sociales debido a su nerviosismo ante la presencia de la joven de 20 años, quien recientemente contrajo matrimonio con Christian Nodal en la hacienda San Gabriel de las Palmas, Morelos.

Con un tono rojizo en las mejillas, Luis Fermín, quien se encarga de tocar la tambora para la banda mexicana, se detuvo a saludar, se puso la mano sobre la boca y aseguró que “se le olvidó” lo que estaba diciendo, mientras sus compañeros decían que “se puso como una manzana”.

“Ya, se me fue el pedo ya… me puse rojo, güey, se me fue el pedo”, expresó entre risas.

La publicación cuenta con más de 70 mil reproducciones en TikTok y más de 100 mil en Instagram y estuvo acompañada de una descripción sobre el significado de los sueños, lo que levantó las sospechas sobre el posible amor platónico que tiene el integrante con la menor de la Dinastía Aguilar.

“Todos los sueños tienen un significado: - Los sueños de Luisito”, dice el video.

Los rumores comenzaron a acrecentarse cuando la página oficial reaccionó a los comentarios de halagos hacia Ángela Aguilar, donde señalaron que “ojalá no lo vea Christian Nodal” y que la cantante es "muy hermosa". Además, el joven mexicano confirmó las teorías en su cuenta personal y comentó que se pone nervioso cuando la ve.

“Quede como tomate y dice la canción ‘tal vez me ponga nervioso si te veo’”, contestó en la publicación, no sin antes etiquetar a ‘la princesa del regional mexicano’.

¿Ángela Aguilar tiene problemas con Chisritan Nodal?

Ángela Aguilar levantó las alertas de sus seguidores al publicar mensajes de desamor en su cuenta oficial de Instagram, sin embargo, usuarios aseguran que se trata de un promocional para su nueva canción ‘Abrázame’ que se estrenará el 30 de agosto de 2024.

“Corazón pardo por arriesgar y fallar, sigue soñando que algo bueno llegará”, “Abrázame, abrázame fuerte, no me dejes, por favor…”, dice.