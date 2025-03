La actriz Eva Longoria se robó todas las miradas tras participar en el programa Good Morning America.

Fue captada por paparazzis saliendo de los estudios ataviada con un espectacular vestido rojo ceñido al cuerpo. La prenda tenía escote en “U” y dejó a la vista su silueta de reloj de arena. Llevó zapatos rojos a juego y joyería dorada con la que aumentó el glamour.

Sus estilistas la maquillaron con base, polvo compacto, rubor bronce y labios rojos. Además, perfeccionaron la forma de sus cejas y llevó amplias pestañas negras para ampliar su mirada.

Eva Longoria. Photo © 2025 The Image Direct/The Grosby Group

Eva Longoria acudió a Nueva York para promocionar su nueva película Alexander and the terrible, horrible, no good, very bad road trip.

Apenas el 15 de marzo, celebró su cumpleaños número 50 en una fiesta sorpresa repleta de estrellas en Miami.

La actriz habló en Good Morning America sobre alcanzar los 50 años. Dijo que antes decía que sí a muchos proyectos, pero en esta nueva etapa de su vida trata de decir “no”. Afirma que planea rechazar trabajos, especialmente si la alejan de su familia o si tiene “demasiado sueño”.

Dice que aceptó hacer esta película porque su hijo Santi puede verlas con ella. “Es muy divertido. Da la casualidad de que tiene una familia latina, lo que me hace feliz”.

Eva Longoria creció en Texas, después se mudó a Los Ángeles y ahora vive en España. Sin embargo, también viaja constantemente a México, el país natal de su esposo José Bastón.

Longoria asegura que pasa por una de las mejores etapas de su vida. Disfruta de su vida privada al lado de su esposo.

La pareja se conoció en 2013 por medio de una amiga en común. “Yo estaba saliendo de una mala relación y él estaba saliendo de una relación, así que no hubo una conexión inmediata”, dijo Eva Longoria a la revista People. No obstante, los volvieron a presentar seis meses después y hubo un clic.

“Era como el cliché de los ángeles cantando y había un brillo a su alrededor y era química inmediata”, dijo la actriz.

Pepe Bastón le propuso matrimonio a Longoria en diciembre de 2015.