Al parecer Lucía Méndez se ha dado una nueva oportunidad en el amor, ahora con el padre de la estrella de la Fórmula 1, Sergio ‘Checo’ Pérez.

En redes sociales circulan varios videos y fotografías de la cantante, de 70 años, tomada de la mano del señor Antonio Pérez Garibay, de 65, durante un breve paseo sobre la cancha de Ciudad Universitaria este fin de semana.

Con anterioridad, Méndez había negado cualquier tiempo de relación con el padre de Checo.

Recientemente se le cuestionó a la artista el interés que le demostraba Pérez Garibay; Lucía dijo en su momento que no tenía ninguna relación con él y que sólo lo había visto un par de veces en su vida: “Lo he visto dos veces en mi vida, soy sincera”.

La cantante y actriz dijo que el interés del político y empresario se trataba de mera publicidad a su favor: “Le gusta publicidad, yo creo, porque yo no lo conozco bien”, señaló.

En otra ocasión, Lucía dijo que ya estaba conociendo al empresario y que le caía bien; también señaló que ella estaba soltera, aunque no había nada entre ellos.

“Yo estoy libre, me cae muy bien Toño Pérez, me cae bien, es muy linda gente, pero no entiendo, no entiendo todo este desarrollo que han hecho de una relación que no existe, que nos vamos a casar, tampoco, y bueno, ya se hicieron toda una historia increíble de mi vida, que no es verdad”, dijo.

Previo a estas declaraciones de la cantante, el padre de Checo Pérez dijo que Lucía le parecía una mujer muy hermosa y que estaba encantado con ella, aunque eran amigos solamente.

“La verdad nuestra relación es maravillosa, tenemos una bonita relación, te echaría mentiras hablarte más allá de esto, pero lo que sí hay es una amistad. ¡Qué hermosa mujer! ¿No? Aunque déjame decirte muy bien preparada, inteligente, me encanta. La verdad, es una mujer brillante, exitosa, triunfadora”, detalló Antonio Pérez Garibay.

Ambas personalidades estarían iniciando ahora una nueva relación, aprovechando que están solteras y se están enfocando en sus vidas personales después de construir sus respectivas carreras profesionales.

La última ocasión que Lucía mencionó una relación amorosa fue en 2022, con un modelo de 28 años, en ese entonces no se supo nada del supuesto galán ni se reveló su identidad.

Por su parte, el padre de Checo Pérez se separó de Marilú Mendoza, madre del corredor de la F1 con quien tuvo dos hijos más.