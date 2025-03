Lupillo Rivera habló sobre su vida amorosa mientras sostenía una charla con Laura Bozo en el programa La Casa de los Famosos All Stars, específicamente durante la época en la que anduvo con Belinda .

El cantante dijo que su relación con Belinda duró aproximadamente ocho meses, tiempo en el que vivieron juntos y compartieron momentos muy intensos: “Tuve la dicha de disfrutar como ocho meses".

LEE MÁS: Kylie Jenner usa su vestido de látex rojo más sexy al estilo Jessica Rabbit

Cuando Laura Bozo dijo que Belinda sólo lo quiso por su dinero, Lupillo insinuó que así había sido, pero que él buscó la forma de abordar su interés: “Bueno, yo gracias a Dios tuve otra manera de controlar eso”.

A lo que Laura contestó que posiblemente no sólo estaba detrás del dinero: “No sólo busca eso. Debes haber sido bueno en la cama”.

LEE MÁS: Joy Corrigan irradia belleza con minifalda blanca de impacto en Palm Springs

Por más que intentó abordar más a fondo el tema, Lupillo dijo que no podía hablar más sobre su ex ni dar detalles de lo que pasó entre ellos, incluida la forma en que se enamoraron mientras participaban como coaches en el programa La Voz.

En la misma charla, Lupillo bromeó sobre el tatuaje que se hizo en honor a la cantante y que luego intentó borrar con tinta negra, también dijo que no llegó a comprometerse con ella a pesar del tiempo juntos.

“¿No te comprometiste con ella ni le diste anillo ni nada?”, preguntó Bozo, a lo que Lupillo contestó que no.

Lupillo se limitó a opinar sobre el drama que en su momento Beli protagonizó con Christian Nodal tras su separación y cancelación del compromiso.

El hermano de Jenny Rivera se rió y negó emitir comentarios cuando Laura dijo que, supuestamente, Belinda no le quiso devolver el anillo de 3 millones de dólares que Nodal le entregó en su momento.

“No, no, eso es otra plática. Yo no me quiero meter para ese rumbo”, dijo Rivera, de 53 años.

Laura Bozo lanzó varias críticas a Belinda durante la charla, incluso pidió en televisión internacional que le devolviera el anillo a Nodal, al final dijo que sus cuestionamientos eran broma.

Los usuarios de internet no tardaron en emitir sus comentarios cuando la plática de los participantes de La Casa de los Famosos All Stars se hizo viral.

Los internautas tacharon a Lupillo de "mentiroso" ya que con anterioridad había dicho que sólo duró seis meses con Belinda, también destacaron las ocasiones en las que la cantante de La Cuadrada negó cualquier tipo de relación con él.