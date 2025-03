La modelo de Victoria’s Secret, Candice Swanepoel , modeló el bikini ideal para recibir la temporada primaveral durante una sesión fotográfica para su marca de trajes de baño Tropic of C.

Swanepoel, de 36 años, realizó una campaña publicitaria para promover la colección de primavera-verano de los nuevos trajes de baño que estará vendiendo a través de su marca en esta temporada; en las fotografías se dejó ver con pequeñas prendas diseñadas por ella misma.

La top model sudafricana vistió un pequeño traje de baño de dos piezas color amarillo deslavado con estampado de guepardo, compuesto por un sostén de triángulo con finos tirantes, espalda descubierta y escote en V.

Agregó un bikini de hilo de cintura baja atado por los costados, así como un sombrero de pescador en color verde militar y un collar negro. Ambas prendas dejaron a la vista la impresionante silueta de modelo que tiene y por la cual se ha convertido en una de las modelos más aclamadas y bellas de la industria.

Candice Swanepoel mostró su cabello rubio peinado en mechones ondulados, bajo un estilo húmedo. Por su parte, la estrella de las pasarelas, de 36 años, hizo alarde de su belleza con maquillaje en tonos bronceados, labial nude, sombras ahumadas sobre los párpados, cejas remarcadas y blush bronceado.

En los últimos años, la modelo se ha dedicado a hacer crecer su marca de trajes de baño Tropic of C, misma que lanzó después de que se cancelaran los shows de Victoria’s Secret hace unos años por boicot. Hasta entonces, Candices había sido una de las modelos más importantes de la marca de lujo.

Topic of C fue creada en colaboración de Swanepoel y la vicepresidenta sénior y directora creativa de VS, Daniela Manfredi, mientras criaba a su primer bebé en 2016.

Aunque el proyecto de Victoria’s Secret regresó a la industria, Swanepoel sigue trabajando con sus negocios de moda.

En una entrevista que le dio a Forbes, la celebridad dijo que había sido su sueño crear su propia marca y que el nacimiento de su hijo le dio la oportunidad de explorar el mercado de la moda desde una mirada empresarial y como diseñadora.

Recientemente, Swanepoel colaboró con VS para el lanzamiento conjunto de una colección especial de trajes de baño y lencería de lujo que ella misma llamó “un proyecto de ensueño”.

“Esta colaboración es increíblemente especial para mí. Victoria's Secret ha sido una parte fundamental de mi trayectoria, y volver con mi propia marca es un sueño hecho realidad”, señaló la modelo y empresaria.