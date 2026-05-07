Luego de ser el tema de conversación por su participación en la reciente gala del MET y haber invertido junto a su esposo Jeff Bezos cerca de 10 millones de dólares en patrocinios, Lauren Sánchez está siendo criticada por parecer un “extraterrestre” con los cambios físicos a los que presuntamente se sometió para rejuvenecer.

Megyn Kelly, presentadora estadounidense y quien reveló detalles del escándalo del esposo de Kristi Noem, emitió sus comentarios personales con respecto a la esposa del multimillonario, señalando que el problema de su aparición en la MET no fue su pago millonario para que fuera involucrada en la organización del evento ni el vestido Schiaparelli que usó, sino “la cara retocada y estirada”. Esto fue lo que dijo la presentadora…

Durante el reciente episodio de su podcast The Megyn Kelly Show, la presentadora criticó a la esposa de Bezos apuntando tajantemente: “El mayo problema con el look de Lauren Sánchez en la Met Gala no fue su vestido (...) Aquí está el problema con ella: está tan estirada y retocada. Parece una extraterrestre, lo cual es perfecto teniendo en cuenta lo que hizo con el espacio exterior”.

Y agregó: “No es el vestido, que era un aburrimiento, ¡es la cara! Las mejillas. Hermana, te lo digo, tienes todo el dinero del mundo y sé que puedes corregir esto. Claramente tienes al cirujano incorrecto. Ve a un buen cirujano en Nueva York y dile que te quite ese relleno de la cara, de los labios”.

“Diles que te han hecho algo en los ojos que te hace parecer bizca. No sé qué es, pero ahora pareces bizca. Nunca antes habías parecido bizca”, continuó.

Además de esto, la presentadora le sugirió que se hiciera el lifting facial de Kris Jenner, para corregir la flacidez del rostro: “Te vendría mucho mejor que lo que estás haciendo”.

El rostro no fue el único tema de conversación para Kelly, en el programa también arremetió con todo el “plástico” que trae encima y “sus enormes pechos falsos”, que hicieron ver el vestido de Schiaparelli vulgar y aburrido.

Critican a Lauren Sánchez por lucir como "extraterrestre" en la MET Gala. Foto: AFP/Instagram

Aunado a este tema, Kelly afirmó que con el atuendo y su físico, Lauren, de 56 años, sólo dejó ver que está obsesionada con parecerse a una de las Kardashian Jenner: “Para ser sincera, no lo has conseguido bien”.

Más allá de su asistencia, Lauren Sánchez y Jeff Bezos fueron criticados por haber patrocinado esta gala con 10 millones de dólares. Según se reportó, celebridades como Zendaya y Meryl Streep cancelaron su asistencia de último momento como forma de protesta en contra de los millonarios.

Por su parte, activistas y exempleados de Amazon protestaron en contra de Bezos por sus políticas laborales cuestionables, despidos injustificados, y además por sus vínculos cercanos a Donald Trump.