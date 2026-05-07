Vadhir Derbez reveló este miércoles que presuntamente una mujer lo habría demandado ante las autoridades por abuso sexual, pero aclaró que -hasta el momento- no ha sido notificado formalmente, luego de que a través de mensajes intentaran extorsionarlo con 350 mil dólares a cambio de conservar su libertad.

"100% lo niego", el hijo de Eugenio Derbez rechazó rotundamente los señalamientos en su contra durante una entrevista que concedió junto con su abogado Enrique González al periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante.

¿De qué acusan a Vadhir Derbez?

El cantante relató que se enteró de la acusación en su contra luego de que en redes lo trataron de extorsionar con publicar el caso, además, de que le mandaron imágenes de los oficios de la presunta carpeta de investigación.

El licenciado González precisó que hasta el momento solo tienen "extractos de la demanda", pero que tiene documentado la escalada de mensajes intimidantes contra su cliente.

Asimismo, relató que entre las amenazas que recibió Derbez le dijeron que "sino daba los 350 mil dólares iba a liberar una orden de aprehensión y lo iban a detener ".

¿Qué relación tenía Vadhir Derbez con la mujer que lo acusa?

En un inicio Vadhir contó que debido a que las extorsiones provienen de varias cuentas, a su equipo no le ha sido posible identificar a los responsables.

Sin embargo, dijo que sí saben quién es la persona que lo está acusando " fue parte del video y de todo lo que hice (en el proyecto) ".

"Siempre estuvo rodeado de mi equipo 24/7", zanjó.

Al igual que el actor, el licenciado aseguró que se enteraron "por medios no oficiales, por medio de una extorsión por que le llegaron mensajes al señor Vadhir Derbez por medio de diversos celulares, también por Instagram por diversas redes pidiéndoles dinero porque supuestamente había cometido algún abuso sexual en contra de una señorita que ni siquiera tenemos ubicada"

Sobre la extorsión, el abogado comentó que el intérprete de "Morrito" se negó a pagar el dinero que le exigieron.

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¿Quiénes están extorsionando al hijo de Eugenio Derbez?

Asimismo, aseguró que Vadhir podría estar siendo víctima de una red internacional de extorsionadores que usan a las modelos para obtener información personal del algún personaje. Esto luego de que un par de empresarios más se acercaron a decirles que están pasando por un caso similar.

"Entendemos que es una red de delincuencia organizada. Entendemos que es un grupo aparentemente de una mafia colombiana con alguna mafia mexicana que están colaborando", precisó.

Aseguró que el caso ya lo están analizando las autoridades mexicanas a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y están por denunciar ante la fiscalía de la Ciudad de México.