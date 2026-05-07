Un club nocturno en México se ha hecho viral en redes sociales por cobrar a los visitantes estadounidenses un pago de hasta 5 mil pesos mexicanos , cerca de 300 dólares , como respuesta a las agresiones que ha dirigido Donad Trump a los mexicanos, y en general a los migrantes hispanos, desde que llegó a la presidencia en ambas administraciones.

De acuerdo con los informes, el bar llamado Japan señaló en sus redes sociales que implementaría dicha medida de cobro de cover y haría descuentos a “quienes más lo necesitan”, refiriéndose a los visitantes locales o turistas extranjeros no estadounidenses.

“La entrada cuesta 5 mil pesos. Los ciudadanos estadounidenses no reciben descuento”, apuntó el bar en sus redes.

Aunado a esto, el establecimiento señaló que turistas de cualquier otra nacionalidad obtendrían descuentos de hasta el 93 por ciento , mientras que los mexicanos y latinoamericanos obtendrían un descuento del 95 por ciento.

“No es que cobremos más a los gringos, sino que ofrecemos descuentos a quienes lo necesitan”, apunta el anuncio. Según agrega el anuncio, el dinero recaudado con cada cover no va destinado al establecimiento ni a su fundador, sino que se reparte entre el personal del bar.

“La claridad nos ayuda a llevar la fiesta en paz. Nos vemos el fin para seguir haciendo la revolución normal”, destaca el anuncio.

El dueño del local, Federico Crespo, le dio una entrevista al medio The Guardian en la que señaló que la medida busca responder a todos aquellos “años de insultos dirigidos contra México por parte de Estados Unidos” y a los constantes “ataques de Trump contra el país”.

Más allá de ser una respuesta a Trump y a la nación por agresiones en contra de los mexicanos, el cobro de entrada a Japan ha sido interpretada como una respuesta a la invasión estadounidense en México y a la gentrificación que está cambiando el juego en el país, desplazando a locales, subiendo los precios de servicios básicos como el alquiler e incluso el cambio del idioma.

“Es una forma de entregar ese dinero a las personas más afectadas por este problema: el aumento de los alquileres, el altísimo costo de vida y la necesidad de recorrer mayores distancias para ir al trabajo. Al darles a los trabajadores el dinero recaudado con las entradas, les ayudamos un poco”, apuntó el dueño del club.

Después de que se hiciera viral la medida de este bar, en redes sociales se ha estado comentando a favor del cobro de los 5 mil pesos a extranjeros, en especial a los estadounidenses.

Los internautas han estado pidiendo que no sólo se aplique para el club Japan, sino que otros lugares apliquen dichos pagos y que las ganancias sean distribuidas a las personas más afectadas por la gentrificación en la Ciudad de México y otros puntos turísticos internacionales del país como Cancún.

Asimismo, también se ha pedido que visitantes europeos o personas extranjeras que se han establecido en México también paguen dichos montos para el beneficio de los mexicanos afectados por el desplazamiento o aumento de los costos de vida.

“Te amo, Japan. Arriba la conciencia de clase y el desplazamiento de raza”, “Tienen más conciencia de clase que la mayoría. Amo que sean un verdadero motor de cambios sociales”, “Si Japan está en contra del imperialismo, mi corazón está con Japan”, “Japan, no permitas que la gentrificación nos alcance”, comentan algunos usuarios en Instagram.