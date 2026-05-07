Viajar a Estados Unidos implica cumplir con ciertas reglas migratorias que no deben tomarse a la ligera. Para los mexicanos, uno de los requisitos básicos es tramitar una visa, la cual varía según el propósito del viaje. Sin embargo, más allá de obtenerla, es fundamental respetar las condiciones y el tiempo de estancia autorizado, ya que excederlo puede acarrear consecuencias serias y duraderas.

Lo que debes saber sobre la visa de turista

Uno de los permisos más comunes es la visa B1/B2, que permite ingresar a Estados Unidos por motivos específicos como turismo, visitas familiares, compras, tratamientos médicos o actividades de negocios. Es importante tener claro que este tipo de visa no autoriza trabajar ni estudiar en el país.

Además, aunque muchas personas creen que la visa determina cuánto tiempo pueden permanecer en territorio estadounidense, la realidad es que esa decisión la toma un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al momento de ingresar. Generalmente, el periodo máximo autorizado para turistas es de hasta 180 días.

¿Qué pasa si te quedas más tiempo del permitido?

Cuando una persona excede el tiempo autorizado en Estados Unidos, se considera que ha acumulado “presencia ilegal”. Este estatus cambia completamente su situación migratoria y puede desencadenar diversas sanciones.

Entre las principales consecuencias se encuentran:

Pérdida del estatus migratorio, lo que significa que la persona queda en una situación irregular.

Riesgo de deportación, ya que las autoridades migratorias pueden iniciar un proceso en su contra.

Cancelación automática de la visa, lo que anula el permiso vigente para ingresar al país.

Dificultades para obtener futuras visas o realizar trámites migratorios, afectando cualquier intento de regresar legalmente.

Los castigos por permanecer ilegalmente

Las sanciones no solo aplican durante la estancia ilegal, sino que también tienen efectos cuando la persona sale del país y desea regresar. Dependiendo del tiempo que haya permanecido sin autorización, se imponen diferentes castigos:

Castigo de 3 años

Se aplica cuando una persona acumuló más de 180 días de presencia ilegal en una sola estancia y posteriormente abandona Estados Unidos antes de que se inicie un proceso de deportación. En este caso, no podrá volver a ingresar durante tres años.

Castigo de 10 años

Si la presencia ilegal supera un año, la sanción aumenta significativamente. Al salir del país, se le prohíbe el reingreso durante diez años, sin importar si existía o no un proceso migratorio en curso.

Prohibición permanente

Este es el escenario más grave. Ocurre cuando una persona intenta volver a entrar a Estados Unidos sin ser admitida legalmente después de haber acumulado presencia ilegal. En este caso, la prohibición es definitiva.

Además de los castigos temporales o permanentes, el impacto va más allá. Durante el tiempo que dure la sanción, la persona no podrá solicitar ni una visa ni la residencia permanente (Green Card). Esto representa un obstáculo importante para quienes planean estudiar, trabajar o reunirse con familiares en el país.

Asimismo, al intentar regresar, un oficial de CBP revisará el historial migratorio. Si detecta que se violaron las condiciones en una visita anterior, es muy probable que niegue la entrada y aplique la sanción correspondiente.

Exceder el tiempo permitido en Estados Unidos puede parecer una falta menor, pero en realidad tiene consecuencias legales serias que pueden afectar el futuro migratorio de una persona por años o incluso de manera permanente.