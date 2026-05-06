Si estás planeando un viaje a Estados Unidos, hay un aspecto clave que no debes pasar por alto: las normas de ingreso de artículos establecidas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Conocerlas te evitará multas, decomisos e incluso problemas legales que podrían arruinar tu experiencia desde el primer momento.

A continuación encontrarás una guía práctica para saber qué puedes llevar, qué debes declarar y qué está prohibido o restringido.

¿Por qué es importante conocer estas reglas?

Las autoridades estadounidenses controlan estrictamente el ingreso de productos para proteger la salud pública, la seguridad nacional, la economía y el medio ambiente. Incluso objetos que parecen inofensivos pueden representar riesgos, como la introducción de plagas o enfermedades.

¿Qué debes declarar al ingresar?

Al llegar a Estados Unidos, un oficial de CBP te hará preguntas sobre:

Motivo y duración de tu viaje.

Lugar donde te hospedarás.

Artículos que llevas contigo.

Debes declarar todos los alimentos, plantas o productos de origen animal, incluso si están permitidos. No hacerlo puede resultar en multas de hasta 10,000 dólares. Si tienes dudas sobre algún producto, decláralo siempre.

Alimentos permitidos: lo que sí puedes llevar

CBP permite una amplia variedad de alimentos para consumo personal, siempre que cumplan ciertas condiciones. Aquí tienes los más comunes:

Productos permitidos

Condimentos: catsup, mostaza, mayonesa, salsas sin carne.

Aceites vegetales: como el aceite de oliva.

Panadería: pan, galletas, cereales, barras y pasteles.

Dulces y chocolates.

Quesos sólidos: feta, brie, mozzarella (sin carne).

Enlatados o al vacío: siempre sin carne o pollo.

Alimentos secos:

Frutas secas (pasas, dátiles, higos).

Especias secas (excepto algunas hojas cítricas).

Café tostado o sin tostar (sin pulpa).

Té comercial (con excepciones específicas).

Otros permitidos

Arroz y harinas.

Fideos y ramen sin carne ni huevo.

Nueces procesadas.

Mezclas para hornear.

Miel (no destinada a abejas).

Hongos limpios.

Ajo pelado y jengibre limpio.

Leche o fórmula para bebés (en cantidades razonables).

Bebidas en polvo y jugos comerciales.

Alimentos con condiciones especiales

Algunos productos están permitidos, pero requieren cumplir reglas adicionales:

Frutas y verduras enlatadas: sí están permitidas si se declaran.

Productos agrícolas frescos: pueden ser inspeccionados o rechazados.

Productos caseros enlatados: no están permitidos.

Artículos completamente prohibidos

Hay ciertos objetos que no pueden ingresar bajo ninguna circunstancia, entre ellos:

Drogas ilegales o sustancias no autorizadas.

Juguetes peligrosos.

Carne de animales silvestres (bush meat).

Además, la carne y productos animales están sujetos a estrictas revisiones sanitarias para evitar enfermedades como:

Influenza aviar.

Peste porcina.

Fiebre aftosa.

Enfermedades del ganado.

Artículos restringidos: lo que requiere permisos

Estos productos pueden ingresar, pero solo si cumplen requisitos específicos:

Armas y municiones: necesitan permisos del ATF.

Frutas, verduras y productos agrícolas: inspección del USDA.

Productos animales: carne, leche, huevos y derivados.

Plantas, semillas y tierra.

Medicamentos: algunos requieren receta médica.

Objetos culturales o arqueológicos: deben tener documentación.

Cerámica vidriada: puede ser analizada por contenido de plomo.

La decisión final siempre la toma el oficial de CBP.

Diferencia entre “prohibido” y “restringido”

Prohibido: no puede ingresar al país en ningún caso.

Restringido: puede entrar, pero bajo condiciones específicas o permisos.

Recomendaciones finales para evitar problemas

Declara todo lo que lleves.

Conserva tickets y empaques originales.

Verifica el país de origen de tus productos.

Consulta con CBP antes del viaje si tienes dudas.

Evita alimentos frescos o productos animales sin autorización.

Esto no solo evitará sanciones, sino que también hará tu entrada al país mucho más rápida y sin contratiempos. Un poco de prevención puede ahorrarte muchos dolores de cabeza.