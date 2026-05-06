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Si estás planeando un viaje a Estados Unidos, hay un aspecto clave que no debes pasar por alto: las normas de ingreso de artículos establecidas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Conocerlas te evitará multas, decomisos e incluso problemas legales que podrían arruinar tu experiencia desde el primer momento.
A continuación encontrarás una guía práctica para saber qué puedes llevar, qué debes declarar y qué está prohibido o restringido.
¿Por qué es importante conocer estas reglas?
Las autoridades estadounidenses controlan estrictamente el ingreso de productos para proteger la salud pública, la seguridad nacional, la economía y el medio ambiente. Incluso objetos que parecen inofensivos pueden representar riesgos, como la introducción de plagas o enfermedades.
¿Qué debes declarar al ingresar?
Al llegar a Estados Unidos, un oficial de CBP te hará preguntas sobre:
- Motivo y duración de tu viaje.
- Lugar donde te hospedarás.
- Artículos que llevas contigo.
Debes declarar todos los alimentos, plantas o productos de origen animal, incluso si están permitidos. No hacerlo puede resultar en multas de hasta 10,000 dólares. Si tienes dudas sobre algún producto, decláralo siempre.
Alimentos permitidos: lo que sí puedes llevar
CBP permite una amplia variedad de alimentos para consumo personal, siempre que cumplan ciertas condiciones. Aquí tienes los más comunes:
Productos permitidos
Condimentos: catsup, mostaza, mayonesa, salsas sin carne.
Aceites vegetales: como el aceite de oliva.
Panadería: pan, galletas, cereales, barras y pasteles.
Dulces y chocolates.
Quesos sólidos: feta, brie, mozzarella (sin carne).
Enlatados o al vacío: siempre sin carne o pollo.
Alimentos secos:
Frutas secas (pasas, dátiles, higos).
Especias secas (excepto algunas hojas cítricas).
Café tostado o sin tostar (sin pulpa).
Té comercial (con excepciones específicas).
Otros permitidos
Arroz y harinas.
Fideos y ramen sin carne ni huevo.
Nueces procesadas.
Mezclas para hornear.
Miel (no destinada a abejas).
Hongos limpios.
Ajo pelado y jengibre limpio.
Leche o fórmula para bebés (en cantidades razonables).
Bebidas en polvo y jugos comerciales.
Alimentos con condiciones especiales
Algunos productos están permitidos, pero requieren cumplir reglas adicionales:
Frutas y verduras enlatadas: sí están permitidas si se declaran.
Productos agrícolas frescos: pueden ser inspeccionados o rechazados.
Productos caseros enlatados: no están permitidos.
¿Lo sabías? Estas son las razones por las que pueden negarte la entrada a Estados Unidos aunque lleves visa
Artículos completamente prohibidos
Hay ciertos objetos que no pueden ingresar bajo ninguna circunstancia, entre ellos:
Drogas ilegales o sustancias no autorizadas.
Juguetes peligrosos.
Carne de animales silvestres (bush meat).
Además, la carne y productos animales están sujetos a estrictas revisiones sanitarias para evitar enfermedades como:
- Influenza aviar.
- Peste porcina.
- Fiebre aftosa.
- Enfermedades del ganado.
Artículos restringidos: lo que requiere permisos
Estos productos pueden ingresar, pero solo si cumplen requisitos específicos:
Armas y municiones: necesitan permisos del ATF.
Frutas, verduras y productos agrícolas: inspección del USDA.
Productos animales: carne, leche, huevos y derivados.
Plantas, semillas y tierra.
Medicamentos: algunos requieren receta médica.
Objetos culturales o arqueológicos: deben tener documentación.
Cerámica vidriada: puede ser analizada por contenido de plomo.
La decisión final siempre la toma el oficial de CBP.
Diferencia entre “prohibido” y “restringido”
Prohibido: no puede ingresar al país en ningún caso.
Restringido: puede entrar, pero bajo condiciones específicas o permisos.
Recomendaciones finales para evitar problemas
Declara todo lo que lleves.
Conserva tickets y empaques originales.
Verifica el país de origen de tus productos.
Consulta con CBP antes del viaje si tienes dudas.
Evita alimentos frescos o productos animales sin autorización.
Esto no solo evitará sanciones, sino que también hará tu entrada al país mucho más rápida y sin contratiempos. Un poco de prevención puede ahorrarte muchos dolores de cabeza.
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