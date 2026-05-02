Solicitar una visa americana podría volverse más complicado a partir de cambios recientes en las entrevistas consulares. De acuerdo con un cable interno del Departamento de Estado de Estados Unidos, ahora existen dos preguntas clave cuya respuesta puede derivar directamente en la negativa de la visa, incluso si se trata de un trámite de no inmigrante, como visa turista, estudiante o trabajador temporal.

La medida forma parte de una estrategia más estricta del gobierno estadounidense para evitar que personas ingresen con visas temporales con la intención de solicitar asilo una vez dentro del país. Según lo difundido por The Washington Post y The Guardian, los funcionarios consulares deben identificar desde la entrevista inicial a posibles solicitantes de asilo encubiertos y frenar esos casos antes de emitir la visa.

Las dos nuevas preguntas clave en la entrevista consular

Bajo esta nueva directiva, los oficiales de embajadas y consulados están obligados a formular dos preguntas específicas a los solicitantes de visa:

¿Has sufrido daños, violencia o maltrato en tu país de origen o en tu última residencia habitual? ¿Temes sufrir daños, persecución o maltrato si regresas a ese país?

Según las instrucciones oficiales, para que el proceso continúe con normalidad, el solicitante debe responder verbalmente “no” a ambas preguntas. Una respuesta afirmativa podría interpretarse como una posible intención de pedir asilo en Estados Unidos, lo que basta para rechazar la solicitud de visa temporal.

Las autoridades estadounidenses han reiterado que el asilo solo puede solicitarse estando físicamente dentro de Estados Unidos y tras demostrar persecución por motivos políticos, religiosos, raciales u otros reconocidos por la ley. Por ello, considerar que un solicitante ya teme regresar a su país desde el extranjero representa, a ojos del consulado, una señal de alerta.

Visas más vigiladas y entrevistas bajo mayor escrutinio

Las nuevas preguntas aplican a todas las visas de no inmigrante, incluyendo la de turista (B1/B2), visas de estudio y permisos de trabajo temporal. En este contexto, un portavoz del Departamento de Estado subrayó que los funcionarios consulares son la primera línea de defensa de la seguridad nacional y utilizan todos los recursos legales para determinar si una persona cumple los requisitos migratorios.

Este ajuste ocurre en paralelo a otras medidas restrictivas, como la suspensión de trámites de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, implementada a principios de año, y refuerza la política de control sobre el uso indebido del sistema migratorio.

Nuevas tarifas y consecuencias para solicitantes de asilo

De manera adicional, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció una norma final provisional derivada de la Ley de Reconciliación HR 1 de 2025, que introduce nuevos cobros y requisitos migratorios. Entre los cambios más relevantes destaca la creación de una Cuota Anual de Asilo (AAF), que deberá pagarse cada año mientras una solicitud de asilo esté pendiente.

Desde el 29 de mayo de 2026, si una persona no paga esta cuota dentro de los 30 días posteriores a la notificación, el USCIS rechazará automáticamente su solicitud de asilo. Si el solicitante no cuenta con estatus legal, también podría iniciarse un proceso de deportación.

Además, el rechazo del asilo tendrá consecuencias inmediatas:

Cancelación de cualquier permiso de trabajo solicitado o aprobado con base en esa petición.

Rechazo de solicitudes pendientes del Formulario I‑765 (autorización de empleo).

La norma también establece que el Formulario I‑589, solicitud de asilo, ya no devolverá la tarifa si se presenta de forma incorrecta, y fija nuevos costos mínimos para otros trámites migratorios, como el Formulario I‑102.

¿Qué deben saber los solicitantes de visa?

Con estos cambios, expertos recomiendan prepararse cuidadosamente para la entrevista consular, responder de forma clara y coherente, y entender que cualquier indicio de intención de asilo puede ser motivo suficiente para una negativa inmediata de la visa americana.

Las autoridades seguirán recibiendo comentarios públicos sobre esta norma hasta el 29 de junio de 2026, pero mientras tanto, los cambios ya anuncian un endurecimiento significativo tanto en la entrevista de visa como en el proceso de asilo en Estados Unidos.