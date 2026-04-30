La aprobación de nuevas tarjetas de residencia legal en Estados Unidos, conocidas como 'green cards', se ha reducido casi a la mitad desde el comienzo de la segunda presidencia de Donald Trump, mientras los arrestos migratorios se han triplicado, reveló una investigación del conservador Instituto Cato.

"El Departamento de Seguridad Nacional ( DHS ) suspendió el procesamiento de muchas solicitudes de 'green cards', lo que permite al Servicio de Inmigración y Aduanas ( ICE ) arrestar a inmigrantes legales, incluyendo refugiados, personas con protección condicional y esposos de ciudadanos de EU", escribió el autor del informe, David J. Bier.

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El Gobierno estadounidense aprobó 34,000 tarjetas de residente en enero pasado frente a las 65,000 del mismo mes de 2025, cuando Trump volvió a la Casa Blanca, según el informe, disponible en línea y basado en datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

En contraste, el ICE detuvo a más de 38,000 migrantes durante el primer mes de 2026 frente a los 12,348 de enero del año pasado, añadió el estudio.

La suspensión de solicitudes para tarjetas de residentes "es un esfuerzo deliberado para impulsar los arrestos del ICE al frustrar los esfuerzos de las personas para permanecer en el lado correcto de la ley", según Bier, director de Estudios de Inmigración de instituto.

El investigador atribuyó la caída de nuevas 'green cards' a que Estados Unidos impidió que inmigrantes que ya residen en el país, como refugiados y beneficiarios de 'parole' (protección) humanitario, cambien su estatus a residentes legales de largo plazo.

También, señaló una disminución del 20% desde el comienzo de la Administración de Trump en la aprobación de tarjetas de residentes patrocinadas por familiares que ya viven en Estados Unidos.

Asimismo, apuntó a la orden de Trump de diciembre pasado que suspendió los trámites migratorios para 19 países, como Cuba y Venezuela, y que este año se amplió a 40 naciones, incluyendo Nicaragua.

El informe adjudicó la menor aprobación de tarjetas de residente a que la campaña de deportaciones masivas del presidente "depende crucialmente de impedir a los inmigrantes recibir o extender su estatus legal".