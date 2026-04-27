Tener una visa vigente o una autorización de viaje aprobada no garantiza automáticamente la entrada a Estados Unidos. Al llegar a un aeropuerto o a un cruce fronterizo terrestre, todos los viajeros pasan por una entrevista con un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), cuya función es verificar que el motivo del viaje sea legítimo y que el visitante cumple con las condiciones de su estatus migratorio.

Durante esta entrevista, el oficial puede hacer preguntas básicas o más detalladas, dependiendo del caso. Si el viaje es por turismo, por ejemplo, es común que pregunte a qué ciudad se dirige el viajero, cuántos días planea quedarse, dónde se hospedará y de qué manera piensa cubrir los gastos del viaje. Aquí es donde el tema del dinero cobra especial relevancia.

¿Por qué los oficiales preguntan por el dinero que llevas?

Aunque hoy en día la mayoría de los pagos se realizan con tarjetas, aplicaciones y medios electrónicos —y Estados Unidos no es la excepción— los oficiales migratorios aún suelen preguntar:

“¿Cuánto dinero trae en efectivo?”

Esta pregunta no busca incomodar al viajero, sino comprobar que cuenta con fondos suficientes para solventar su estancia. La cantidad que se mencione debe ser coherente con la duración del viaje y las actividades planeadas. Un viaje de varios días sin dinero aparente puede levantar dudas sobre la verdadera intención del visitante.

¿Es obligatorio llevar dinero en efectivo?

No es obligatorio llevar todo el dinero del viaje en efectivo. De hecho, no se recomienda viajar con grandes cantidades de dinero físico. Lo ideal es combinar tarjetas de crédito o débito con una pequeña suma en efectivo.

Como referencia general, muchos viajeros optan por llevar alrededor de 50 dólares en efectivo por día y por persona, lo cual suele ser suficiente para demostrar solvencia ante el oficial, incluso si la mayor parte del presupuesto está respaldado por tarjetas bancarias.

Si el oficial pregunta, también es válido explicar que se cuenta con tarjetas de crédito o débito para cubrir la mayoría de los gastos. Lo que no se recomienda es decir que no se lleva absolutamente nada de dinero en efectivo, ya que esto puede parecer inusual y aumentar las probabilidades de ser enviado a una segunda revisión, un proceso más largo y detallado.

¿Cuánto es lo máximo que se puede llevar en efectivo?

Además de verificar solvencia económica, los oficiales de CBP también preguntan por el dinero en efectivo para asegurarse de que no se exceda el límite permitido sin declarar.

El máximo permitido es de 10,000 dólares estadounidenses, o su equivalente en moneda extranjera. Superar esta cantidad no es ilegal, pero sí es obligatorio declararla antes de ingresar al país.

Para hacerlo correctamente, el viajero debe:

Indicarlo en el Formulario de Declaración de Aduanas.

Llenar el Formulario FinCEN 105, disponible en el portal oficial:

https://fincen105.cbp.dhs.gov/#/form/

Realizar este trámite dentro de las 72 horas previas a la llegada a Estados Unidos.

Quienes declaran correctamente el dinero que transportan pueden ingresar con montos superiores a los 10,000 dólares sin sanciones ni confiscaciones.

¿Qué pasa si no me preguntan sobre el dinero?

No todos los viajeros reciben las mismas preguntas. En algunos casos, el oficial puede no mencionar el tema del efectivo en absoluto. Aun así, es recomendable llevar siempre una pequeña cantidad y estar preparado para responder con claridad si se hace la pregunta.

La entrevista migratoria no sigue un guion fijo y depende de múltiples factores, como el historial del viajero, el tipo de visa y el motivo del viaje. Llevar efectivo, tarjetas y documentación clara ayuda a que el proceso sea rápido y sin complicaciones.