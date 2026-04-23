En las últimas horas ha circulado la noticia sobre la suspensión de actividades mañana viernes 24 de abril en todas las escuelas de educación básica del país; esta noticia generó inquietud entre los padres y madres de familia, ya que no sabían si tendrían que llevar a sus hijos a la escuela; la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya aclaró si hay clases o no este viernes. ¡Entérate si hay cambios en el calendario de último momento!

La SEP aclaró en las últimas horas una de las dudas más buscadas por padres de familia y estudiantes: si habrá suspensión de clases este viernes 24 de abril en escuelas de nivel básico en México.

Tras varios días de vacaciones, los alumnos regresaron a clases el pasado 13 de abril, aunque volvieron con el aviso de que tendrían vacaciones muy pronto ya que se esperan varios días de descanso oficial y puentes a finales de abril y mayo.

¿Hay clases el viernes 24 de abril según la SEP?

De acuerdo con el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026 publicado por la SEP, sí hay clases con normalidad este viernes 24 de abril, ya que no está marcado como día de descanso obligatorio ni suspensión de labores docentes. Tampoco se tiene previsto llevar a cabo Consejo Técnico Escolar.

¿Por qué surgió la confusión de que el 24 de abril no hay clases?

La duda se generó debido a la cercanía con fechas conmemorativas y a versiones en redes sociales que sugerían un posible puente provocado por un “cambio de última hora” ya que se hablaba que se llevaría a cabo el Consejo Técnico Escolar el 24 de abril debido a que el siguiente viernes es 1 de mayo. Sin embargo, el calendario de la SEP determina que en abril no hay dicha junta.

¿Cuándo sí se suspenden clases?

Según el calendario escolar vigente de la SEP, las suspensiones oficiales es decir, los días que no hay clases próximamente, son:

1 de mayo

5 de mayo

15 de mayo

Autoridades educativas recomendaron mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales de la SEP o de cada escuela, ya que en algunos casos particulares podrían existir ajustes y hacer que el lunes 4 de mayo y el jueves 30 de abril haya suspensiones de labores. Por ahora, el llamado es claro: este viernes 24 de abril hay clases normales en todo el país.