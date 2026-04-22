La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya compartió los primeros avances de lo que sucederá con las clases durante la celebración de partidos del Mundial 2026 en México; el secretario de dicha dependencia, Mario Delgado, reveló los detalles y contó que están analizando suspender las labores. En caso de que se haga oficial, ¿cuántos días no habría clase y en qué fechas? Te contamos.

Faltan aproximadamente 50 días para el 11 de junio de 2026, fecha en la que se llevará a cabo la inauguración del Mundial 2026, en el que México, Estados Unidos y Canadá serán los países sedes de este importante evento.

La posibilidad de que se suspendan clases durante algunos partidos del Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza a tomar forma y más ahora que el secretario de Educación comentó que están revisando distintos escenarios para ajustar el calendario escolar sin afectar el cumplimiento de las actividades.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, este 22 de abril, Mario Delgado dijo que se encuentran evaluando la posibilidad de suspender clases presenciales durante los días en que se disputen partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El funcionario precisó que aún no hay una decisión definitiva.

“Hay una petición de que no haya clases en los días del partido, estamos revisando, estamos analizando, estamos hablando con los maestros a ver también ellos qué opinan ", comentó; ante la pregunta si las clases podrían ser virtuales, el titular de la SEP contestó: “Vamos a ver, lo estamos revisando. No tenemos una conclusión al respecto”.

Así quedaría el calendario de la SEP si se aprueba suspensión de clases por partidos del Mundial 2026

De aprobarse la medida de suspender labores los días en que se lleven a cabo en México partidos del Mundial, las fechas en las que no habría clases serían las siguientes:

11 de junio México vs. Sudáfrica (Inaugural)

11 de junio Corea del Sur vs. Chequia

14 de junio Suecia vs. Túnez

17 de junio Uzbekistán vs. Colombia

18 de junio México vs. Corea del Sur

20 de junio Japón vs. Túnez

23 de junio Colombia vs. RD Congo

24 de junio Chequia vs. México

24 de junio Sudáfrica vs. Corea del Sur

26 de junio Uruguay vs. España

29 de junio Dieciseisavos de Final (1° Grupo F vs. 2° Grupo C)

30 de junio Dieciseisavos de Final (1° Grupo A vs. 3° C/E/F/H/I)

5 de julio Octavos de Final

Entonces, sería un total de 11 días sin clases.

Las modificaciones al calendario escolar de la SEP se realizarían con la finalidad de:

-Mejorar la movilidad y seguridad en días de partido

-Evitar la saturación del transporte público

¿Quiénes no tendrían clases por partidos del Mundial 2026?

Los cambios aplicarían principalmente para niños, niñas y jóvenes que estudian:

Educación básica (preescolar, primaria y secundaria)

Escuelas públicas y privadas incorporadas a la SEP.

¿Cuándo se tomará la decisión de suspender clases en México por partidos del Mundial 2026?

No se sabe con exactitud cuándo tomará la decisión la SEP, pero se espera que en el transcurso de las siguientes semanas comparta su postura al respecto, esto con la finalidad de que padres de familia y alumnos vayan programando sus actividades.