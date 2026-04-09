A cuatro meses de ser despedido de las Chivas, el futbolista Javier "Chicharito" Hernández reapareció este jueves para anunciar que si participará en la próxima Copa Mundial de futbol de la FIFA 2026 de la cual México es una de sus tres sedes.

A través de las redes sociales de Fox Sports se reveló que el exseleccionado nacional será parte del equipo de comentaristas de la cadena que cubrirán el torneo internacional de futbol más importante, el cual está por iniciar el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, ubicado en Ciudad de México.

"El máximo goleador histórico de México, Javier “Chicharito” Hernández, se une al equipo de transmisión de FOX Sports para la Copa Mundial de la FIFA más grande de la historia", anuncio el canal.

El mensaje fue reposteado por el futbolista en todas sus redes sociales y hasta el momento no ha dado mayores declaraciones al respecto.

¡Bienvenido, Javier Hernández!



Mexico’s all-time top goalscorer, Javier “Chicharito” Hernández, is joining the FOX Sports broadcast team for the biggest FIFA World Cup in history.@CH14_ pic.twitter.com/AFJXlEpiMa — FOX Sports (@FOXSports) April 9, 2026

¿Cuándo y por qué despidieron al Chicharito de Chivas?

Esta nueva faceta surge a cuatro meses de que las Chivas Rayas del Guadalajara despidieran al Chicharito, dando por terminada su segunda etapa como jugador en este equipo que "lo formó e impulsó para convertirse en un histórico de nuestro balompié".

En esta última faceta, el desempeño dentro de la cancha fue duramente criticado por la afición y por quienes habían seguido su trayectoria futbolística en clubes europeos, como el Manchester United y Bayer Leverkusen.

A ello se sumó la controversia mediática que el deportista de 37 años de edad que explotó en sus redes sociales.

A mediados del año pasado una serie de videos en los que presentó su postura sobre roles de género, abriendo el debate, provocando que tuviera que salir a dar su postura al respecto.

Con su irónica frase: "Interesante" el exrayado la usó como estandarte de sus reels que le generaron miles de vistas y reacciones en sus plataformas.

El impacto mediático de ello permeó dentro del Club Chivas tanto en la rama femenil y varonil que tuvieron que salir públicamente a desmarcarse de las declaraciones personales del Chicharito.