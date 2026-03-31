Ante la expectativa de que lleguen una gran cantidad de turistas a la Ciudad de México que pueda derivar en problemas de movilidad durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno capitalino analiza la implementación de un esquema de home office para trabajadores de la ciudad. La iniciativa fue planteada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, como parte de un plan para reducir el tránsito y facilitar la logística durante el evento. ¿En qué consiste? Los mexicanos podrían trabajar desde su casa en ciertos partidos. Aquí te contamos cuáles serían y qué días aplicarían.

Faltan alrededor de 72 días para que se lleve a cabo la inauguración del Mundial 2026 en la CDMX y algunos mexicanos ya temen los problemas de movilidad que podrá traer el campeonato a la capital; desde hace algunas semanas se han reportado retrasos en el Metro, en algunas estaciones que están siendo remodeladas antes de que comience la Copa Mundial.

De igual forma, algunos aficionados que acudieron al partido amistoso entre México y Portugal señalaron que fue complicado tanto llegar como salir del lugar una vez que terminó el encuentro, ya que las vialidades y el transporte público estaban colapsados.

En este sentido es que Clara Brugada informó en la conferencia de prensa del 30 de marzo que se está dialogando con ciertos institutos y con el sector empresarial para que los estudiantes no vayan a la escuela y los trabajadores puedan hacer home office en algunos partidos del Mundial 2026.

“Hemos solicitado a muchas áreas, a la Secretaría de Educación Pública para que brinde una definición acerca de que esos días se suspendan clases”, explicó Brugada.

Agregó: “A las distintas coordinaciones empresariales, que hagan lo posible para que sus trabajadores puedan trabajar desde casa, como se hizo en los momentos de pandemia”. Sobre esta petición, Brugada indicó que se encuentra a la espera de una respuesta.

¿Qué días habría home office en la CDMX por el Mundial 2026?

De acuerdo con lo adelantado por Brugada, la medida se enfocaría principalmente en los días en que la capital es sede de partidos del Mundial, debido a que se prevé mayor movilidad; los juegos que se tienen contemplados se celebran en los siguientes días:

11 de junio : partido inaugural del Mundial entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

: partido inaugural del Mundial entre la Selección Mexicana y Sudáfrica. 17 de junio : Partido de fase de grupos entre Uzbekistán y Colombia.

: Partido de fase de grupos entre Uzbekistán y Colombia. 24 de junio : partido de México vs Chequia

: partido de México vs Chequia 30 de junio : partido correspondiente a dieciseisavos de final.

: partido correspondiente a dieciseisavos de final. 5 de julio: partido de octavos de final.

En Vivo | Acompáñame a la conferencia de prensa. https://t.co/XJK7d5EJfo — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 30, 2026

Es así como la propuesta contempla que dependencias del gobierno capitalino y empresas privadas se sumen voluntariamente a un modelo de trabajo remoto. El objetivo es disminuir la cantidad de personas trasladándose diariamente, especialmente en horas pico.