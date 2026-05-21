Miles de padres de familia quieren saber si su hijo o hija recibirá la Beca Rita Cetina Primaria 2026 tras haber realizado su registro semanas atrás; pues, la espera terminó ya que a partir de este momento es posible consultar los resultados a través de un link que proporcionó la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. ¿Sabes cuál es? Aquí te lo compartimos para que revises si le dieron el apoyo económico de $2,500 pesos o no.

Las autoridades habilitaron el sistema de consulta para revisar los resultados de la Beca Rita Cetina Primaria 2026, programa dirigido a estudiantes de educación básica de escuelas públicas, con el que se busca apoyar para la compra de uniformes y útiles escolares.

Desde este día (21 de mayo) a partir de las 16:00 horas, madres, padres y tutores pueden verificar si sus hijos fueron seleccionados para recibir la ayuda económica. ¿Qué necesitan? Únicamente requieren tener a la mano cierta información y contar el link adecuado.

¿Cómo saber si aceptaron a tu hijo en la Beca Rita Cetina Primaria 2026?

Las autoridades habilitaron un buscador oficial donde los beneficiarios pueden consultar el estatus del registro utilizando el folio entregado al finalizar la solicitud.

Paso a paso para revisar los resultados:

Paso 1. Entrar al portal oficial del buscador de estatus (https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consultafolio/)

Paso 2. Seleccionar “Consultar folio”

Paso 3. Ingresar el número de folio del registro

Paso 4. Dar clic en “Buscar”

El sistema mostrará si el estudiante fue aceptado, rechazado o si el trámite sigue en revisión.

¿Dónde consultar los resultados de la Beca Rita Cetina Primaria 2026?

El sitio oficial para revisar el estatus es:

buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consultafolio/

Toma en cuenta que hasta este momento, una vez que entras, la página arroja un resultado que dice “¡Estamos trabajando para brindarte una mejor atención! Nos encontramos en mantenimiento para implementar mejoras en el sistema. En breve la página volverá a su funcionamiento normal”.

Esto quiere decir que probablemente tengas dificultades para conocer los resultados de la Beca Rita Cetina de Primaria, pero te sugerimos estar revisando constantemente para ver si cambia el estatus de la página.

Como lo informamos esta mañana en la #MañaneraDelPueblo, hoy por la tarde las mamás, papás, tutoras y tutores podrán conocer el resultado de su solicitud a la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles #RitaCetina.



Mantente pendiente y ten tu folio a la mano para realizar la consulta pic.twitter.com/IUqGfp1nvt — Julio León (@Julio_LeonT) May 21, 2026

¿Qué significa si el estatus aparece “Activo”?

Si en el sistema aparece el estatus “Activo”, significa que el estudiante fue aceptado para recibir la Beca Rita Cetina Primaria 2026.

En ese caso, los padres deberán mantenerse atentos a:

Entrega de tarjetas del Banco del Bienestar

Fechas oficiales de depósito

¿Cuánto dinero entrega la Beca Rita Cetina?

El programa contempla apoyo económico de $2,500 pesos para estudiantes de educación básica pública para la compra de uniformes y útiles escolares. Se espera que el primer y único pago se deposite en agosto, antes del inicio del siguiente ciclo escolar 2026-2027.