Hay buenas noticias para los alumnos de primaria que fueron aceptados en la Beca Rita Cetina: ya inició la entrega de tarjetas bienestar para poder cobrar su beneficio de hasta 2 mil 500 pesos. Sigue leyendo para conocer los detalles.

¿Tienes un hijo o hija estudiando la primaria en escuelas públicas de México y los inscribiste a la Beca Rita Cetina? A partir de este lunes 18 de mayo ya podrás recoger la tarjeta bancaria, según detalló el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo.

“El lunes 18 de mayo iniciamos con la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para estudiantes de escuelas primarias públicas. Así que mamá, papá, atentas y atentos a la convocatoria que estaremos realizando en el plantel donde estudia tu hija o tu hijo”, señaló el titular de la Coordinadora Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ).

La entrega de tarjetas concluirá antes de que inicie el ciclo escolar 2026-2027, a más tardar el 31 de julio.

NO TE PIERDAS: Esto es TODO lo que revisan los oficiales de Estados Unidos antes de darte la visa americana

En torno a lo anterior, la entrega se realizará en tiempo récord con el apoyo de cada institución para que los padres de familia o tutores puedan hacer uso del recurso para la compra de útiles y uniformes para el próximo ciclo escolar.

“La presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo nos ha instruido que hagamos una entrega bien rápida para buscar que no nos alcance el cierre del ciclo escolar y podamos salir a tiempo con los depósitos”, apuntó León Trujillo.

En esta ocasión no hay un calendario de entrega que seguir, León Trujillo apuntó que cada escuela lanzará una convocatoria, de acuerdo a lo señalado por la CNBBBJ, para que los padres de familia puedan ir por su tarjeta en tiempo y forma.

Requisitos obligatorios que piden para entregarte la tarjeta Rita Cetina

¡Toma nota! Para obtener el plástico a partir de este lunes 18 de mayo, se deben presentar los siguientes documentos:

Documentos del padre, madre o tutor:

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento (copia)

CURP (copia)

Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses)

Documentos del estudiante beneficiario de primaria:

Acta de nacimiento (copia)

CURP (copia)

¿Cuánto dinero paga la Beca Rita Cetina para primaria?

La Beca Rita Cetina hará un pago único de 2 mil 500 pesos por alumno o alumna inscrita en planteles de primaria pública en México. Este beneficio está destinado para que las familias mexicanas solventen los gastos de inicio de ciclo, tales como la compra de útiles o de uniformes.

Los pagos se hacen meramente en la tarjeta del bienestar repartida a cada beneficiario tras ser aceptado.

¿Cuándo pagan la Beca Rita Cetina?

Según adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum hace unas semanas, el pago de 2 mil 500 pesos se haría a más tardar en agosto.

“A partir de este año, todas las niñas y niños de primaria pública van a tener la Beca Rita Cetina de Útiles y Uniformes Escolares, 2 mil 500 pesos entre julio y agosto, para que puedan comprar sus uniformes, útiles, todo lo que necesiten”, señaló.