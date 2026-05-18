Georgina Rodríguez, prometida de Cristiano Ronaldo se robó todas las miradas durante su asistencia a una fiesta exclusiva en la Place de la Castre, llevada a cabo dentro de las celebraciones del Festival de Cine de Cannes.

La estrella de la televisión fue fotografiada presumiendo su belleza con un nuevo cambio de imagen, ropa de lujo y joyería millonaria que sólo ella sabe cómo lucir en cualquier momento.

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Fue captada usando un top azul satinado con bralette de encaje a la vista, a juego con pantalones negros de cintura alta que ayudaron a remarcar sus curvas; también usó zapatillas Gucci de tacón de aguja.

Algunos detalles que llamaron la atención de su conjunto fue el anillo de compromiso que le dio Cristiano Ronaldo y que tiene un valor superior a los 3 millones de dólares ; lució una gargantilla con zafiros y piedras cristalinas incrustadas y pendientes a juego de Chopard.

Georgina presumió su nuevo color de cabello, rubio hielo con las raíces oscuras, muy al estilo Kim Kardashian. Incluso en redes sociales se ha comentado que la modelo lució idéntica a la empresaria estadounidense.

Complementó su elegante apariencia con su cabello ondulado; su rostro se lució destacado con labial nude, blush bronceado, sombras marrones y un fino cat eye.

En redes sociales compartió algunos detalles de la preparación de su look de la mano de sus estilistas personales: “Evento de Kering Women in Motion 2026 @gucci”, escribió en el pie de foto.

La influencer y modelo española atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales tras convertirse en la nueva imagen de Calzedonia, firma de trajes de baño con la que anteriormente han colaborado figuras como Heidi Klum y Kendall Jenner.

En la campaña, Georgina posó desde una villa frente al mar luciendo diminutos bikinis de tonos marrón, beige y estampados de cuadros verdes, diseños con los que hizo alarde de su silueta y estilo sofisticado mientras continúa consolidándose como una de las celebridades más influyentes del mundo de la moda.

Aunado a esto, Rodríguez, de 32 años, detalla su próxima boda con Cristiano Ronaldo luego de haberse comprometido en agosto de 2025 y de haber sostenido un noviazgo de casi 10 años.

De acuerdo con los detalles, ambas celebridades estarían casándose en Portugal este verano, luego de que el jugador concluya su participación en el Mundial de la FIFA 2026.