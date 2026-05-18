Solicitar la visa americana de turista no es solo llenar un formulario: es un proceso en el que un oficial consular analiza a fondo tu perfil para decidir si eres elegible o no. Desde tus ingresos hasta tu familia, todo puede influir en la decisión final.

Aquí te explicamos, paso a paso, qué es exactamente lo que revisan antes de aprobar o rechazar tu visa.

El primer filtro: tu solicitud DS-160

Todo comienza con el formulario DS-160, un documento en línea donde debes incluir:

Datos personales.

Motivo de viaje.

Información laboral.

Ingresos mensuales.

Este formulario es clave porque ahí el oficial consular tiene un primer vistazo de tu perfil. Después del llenado, debes pagar la solicitud, agendar citas, proporcionar datos biométricos y finalmente acudir a una entrevista presencial, donde se toma la decisión final.

1. Tu situación económica: ¿puedes pagar tu viaje?

Uno de los factores más importantes es demostrar que tienes recursos suficientes para viajar.

Desde el DS-160, debes indicar:

Cuánto ganas al mes.

En dónde trabajas.

Qué haces en tu empleo.

Durante la entrevista, el oficial puede hacer preguntas detalladas sobre:

Tus funciones laborales.

Antigüedad en el trabajo.

Estabilidad de ingresos.

Si no tienes empleo o ingresos estables, el riesgo de rechazo aumenta considerablemente. En esos casos, debes explicar quién pagará tu viaje y tener forma de comprobarlo.

No existe un monto específico requerido en el banco, y generalmente no te pedirán estados de cuenta, pero es recomendable llevarlos por si el oficial los solicita.

2. Tu intención de regresar a México

Este es uno de los puntos más determinantes. El oficial consular analiza si existe el riesgo de que te quedes a vivir o trabajar en Estados Unidos.

De hecho, muchas solicitudes se rechazan bajo la sección 214(b), que aplica cuando no se demuestra suficiente vínculo con el país de origen.

Para evitar esto, debes demostrar que tienes razones para regresar, como:

Trabajo estable.

Negocio propio.

Familia en México.

Estudios en curso.

Algunos documentos que puedes llevar (aunque no siempre los revisan):

Comprobantes de empleo.

Constancias laborales.

Comprobantes de domicilio.

Estados de cuenta o impuestos.

Documentos escolares.

En pocas palabras: el oficial busca pruebas de que tu viaje será temporal.

3. Tu plan de viaje en Estados Unidos

Otro punto clave es tu itinerario.

Debes ser claro sobre:

A qué ciudades vas.

Qué lugares visitarás.

Cuánto tiempo te quedarás.

Mientras más específico seas, mejor. Un plan poco claro o dudas en tus respuestas pueden hacer sospechar al oficial que tu verdadero motivo de viaje no es turismo. Mencionar lugares concretos y actividades aumenta tu credibilidad.

4. Tu familia: lo que puede ayudarte… o complicarte

En el DS-160 también debes declarar información sobre tu familia, incluyendo:

Nombre y fecha de nacimiento de tus padres.

Si viven en Estados Unidos.

Este punto puede influir dependiendo del contexto:

Si tu familia está en situación irregular puede perjudicarte, ya que el oficial podría pensar que tienes intención de quedarte en Estados Unidos.

Si tu familia vive legalmente allá no debería afectarte. Incluso, visitar a familiares es un motivo válido para solicitar la visa de turista.

Además, deberás indicar:

Dónde te hospedarás.

Datos de contacto en Estados Unidos (familia, hotel o conocido).

5. Tu perfil completo: la combinación de todos los factores

El oficial consular no toma la decisión basándose en un solo elemento. Evalúa tu caso de manera integral:

Situación económica.

Motivo del viaje.

Vínculos con México.

Historial personal.

Cada solicitud es analizada de forma individual, y pequeñas inconsistencias o dudas pueden influir en la decisión.

Antes de darte la visa americana, los oficiales revisan principalmente:

Si puedes pagar tu viaje.

Si tienes razones para regresar a México.

Si tu plan de viaje es claro.

Tu situación familiar.

La coherencia de toda tu información.

Tramitar la visa americana no siempre es cuestión de suerte, sino de demostrar que cumples con el perfil adecuado.

Un empleo estable, un plan claro de viaje y fuertes vínculos con México pueden marcar la diferencia entre una visa aprobada o rechazada.

Prepararte bien desde el formulario DS-160 hasta la entrevista es clave… porque, al final, todo lo que digas está siendo evaluado.