La entrevista en la embajada o consulado de Estados Unidos es uno de los momentos que más ansiedad genera entre quienes solicitan la visa americana de turista B1/B2. No es para menos: en pocos minutos, un oficial consular decide si la visa será aprobada o rechazada con base en tus respuestas y tu perfil como solicitante.

Para aumentar tus probabilidades de éxito, es fundamental entender qué revisan durante la entrevista, qué documentos llevar, cómo demostrar arraigo en México y qué errores evitar. A continuación, te explicamos paso a paso cómo prepararte.

¿Cuándo se realiza la entrevista de visa?

La entrevista se lleva a cabo en la embajada o consulado de Estados Unidos que seleccionaste al llenar tu formulario DS-160. Es el último paso del proceso y ocurre después de haber realizado el pago y agendado tu cita.

Ese día deberás presentarte puntualmente y con la documentación requerida, ya que el oficial consular tomará su decisión con base en la información que proporciones y en tu historial.

Objetos prohibidos en la embajada o consulado

Por razones de seguridad, existen restricciones estrictas sobre lo que puedes ingresar al edificio. No está permitido entrar con:

Computadoras, tablets.

Memorias USB, audífonos, CD, tarjetas SD y dispositivos multimedia.

Cámaras fotográficas o de video.

Linternas.

Encendedores y cerillos.

Armas, cuchillos u objetos punzocortantes.

Bolsas o carteras mayores a 46 x 46 cm.

Líquidos, geles, aerosoles, lociones, aceites o polvos.

Sí puedes ingresar con tus llaves, cartera pequeña y un fólder con documentos. Si llevas cinturón o abrigo, tendrás que retirarlos al pasar el arco de seguridad, pero podrás ponértelos después. Las mochilas o bolsas pequeñas son permitidas, aunque serán revisadas.

¿Qué documentos llevar a la entrevista de visa americana?

Para el trámite básico, únicamente te pedirán:

Pasaporte mexicano vigente.

Confirmación impresa del formulario DS-160.

Es recomendable llevar también:

Confirmación de tu cita con instrucciones .

. Comprobante del pago de la visa.

Aunque no siempre los solicitan, es buena idea llevar documentos adicionales por si el oficial consular te pide comprobar:

Que regresarás a México después de tu viaje .

. Que cuentas con recursos económicos suficientes.

Entre los documentos útiles están:

Constancia laboral.

Carta de estudiante firmada por tu institución (si estudias).

Cédula profesional.

Recibos de nómina.

Estados de cuenta bancarios.

Comprobantes de devolución de impuestos.

Tal vez no los uses, pero tenerlos te ayudará a responder con mayor seguridad.

Cómo demostrar arraigo en México

Uno de los puntos clave que evalúa el oficial consular es el arraigo, es decir, las razones que te obligan a regresar a México. Para ello puedes demostrar:

Empleo estable: mediante una constancia laboral que indique puesto, sueldo y antigüedad.

Estudios en curso: con una carta oficial de tu escuela o universidad.

Trayectoria profesional: cédula profesional o documentos que respalden tu carrera.

Solvencia económica: estados de cuenta, recibos de pago o documentación fiscal.

Las autoridades buscan asegurarse de que viajarás de forma temporal y no intentarás quedarte en Estados Unidos de manera irregular.

¿Qué ropa usar en la entrevista de visa?

Aunque oficialmente la vestimenta no debería influir, en la práctica la primera impresión cuenta. Lo más recomendable es:

Vestir de manera formal o semiformal.

Usar tonos neutros.

Optar por pantalón de vestir y camisa o blusa.

Evita ropa descuidada, pero tampoco exageres con vestimenta demasiado elegante. La clave es proyectar seriedad y orden.

¿Cómo es la entrevista de visa americana?

Revisa con anticipación la ubicación del consulado o embajada.

Llega al menos 30 minutos antes de tu cita.

Presenta tu pasaporte y DS-160 en el primer filtro.

Registra tus huellas digitales.

Pasa por el arco de seguridad.

Después, esperarás a que te llamen para la entrevista.

La entrevista se realiza en español.

Generalmente dura menos de dos minutos.

El oficial se basará en la información de tu DS-160, por lo que tus respuestas deben coincidir exactamente

Al finalizar, te informarán si tu visa fue aprobada o rechazada y te indicarán el proceso para recogerla.

Preguntas más frecuentes en la entrevista de visa

Algunas de las preguntas más comunes son:

¿A qué lugar de Estados Unidos viaja?

¿Cuál es el motivo de su viaje?

¿Cuánto tiempo se quedará y cuándo regresará?

¿Con quién viaja?

¿Dónde trabaja y desde cuándo?

¿Quién pagará los gastos del viaje?

¿Dónde se hospedará?

¿Tiene familiares en Estados Unidos?

¿Ha viajado antes a Estados Unidos?

Si tienes familiares en Estados Unidos sin estatus legal, lo mejor es no mencionarlos, ya que podría perjudicarte. Si tus familiares cuentan con ciudadanía, residencia o visa válida, no hay problema en decir que los visitarás.

¿Qué no hacer en la entrevista de visa?

Mentir o dar respuestas contradictorias con el DS-160.

Presentarte sin documentos básicos.

Mostrar nerviosismo excesivo o discutir con el oficial.

Solicitar la visa estando desempleado, si es posible evitarlo.

Los rechazos son más frecuentes en personas sin empleo, ya que las autoridades temen que no regresen a su país. Lo ideal es solicitar la visa cuando tengas trabajo estable o cuando la persona que financiará tu viaje pueda demostrar ingresos suficientes.