La Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México anunció, a través de sus redes sociales, un cambio importante para quienes tienen trámites consulares pendientes. A partir del 24 de noviembre de 2025, todas las entrevistas para visa americana, pasaporte, ciudadanía y servicios notariales se realizarán en sus nuevas instalaciones.

¿Dónde estará la nueva Embajada de Estados Unidos en México?

La nueva sede se ubica sobre la avenida Casa de la Moneda, entre las calles Moneda y Calzada Legaria, en la colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

La entrada al pabellón consular estará en la esquina de Av. Casa de la Moneda con Calzada Legaria.

Es importante destacar que el CAS (Centro de Atención al Solicitante) permanecerá en su ubicación actual: Hamburgo 213, Colonia Juárez, CDMX.

Por lo cual deberás asistir a tu cita del CAS en la Colonia Juárez y a tu cita de entrevista de visa en la colonia Irrigación. Mantente al tanto de tu correo electrónico y planifica tu visita.

Así es la nueva Embajada de Estados Unidos

Arquitectos: Tod Williams Billie Tsien y Davis Brody Bond.

Espacio: 49,000 m² de construcción distribuidos en 7 pisos.

Sustentabilidad: Tanques subterráneos para recolectar agua de lluvia y agua tratada.

Capacidad: 81 ventanillas consulares adicionales para agilizar el flujo de visitantes.

Diseño: Inspirado en el Museo de Antropología y contará con una colección permanente de arte curada por la Oficina de Arte en Embajadas, con obras de artistas mexicanos y estadounidenses.

Además, el diseño permite que los visitantes esperen sus citas en plazas y salas de espera dentro del campus, y tendrá entradas diferenciadas para visitantes consulares y para el Centro Benjamin Franklin.

Un proyecto histórico

En el último año, Estados Unidos también inauguró nuevos consulados en Hermosillo, Guadalajara, Mérida y Nogales. La inversión total en estas obras supera los 2 mil millones de dólares. Según la Embajada, esta nueva sede “es un homenaje a la grandeza de México y su gente” y busca fortalecer la relación bilateral más allá de la diplomacia.

¿Qué pasa con las citas para visa?

Si planeas iniciar tu trámite este noviembre, debes saber que la alta demanda y cambios recientes en políticas migratorias han generado retrasos significativos. Estas son las fechas estimadas para entrevistas por primera vez en los consulados de Estados Unidos en México, según el Servicio Oficial de Citas de Visa:

Ciudad Juárez: 11 de marzo de 2027.

Guadalajara: 7 de agosto de 2026.

Hermosillo: 20 de agosto de 2026.

Matamoros: 6 de agosto de 2026.

Mérida: 5 de junio de 2026.

Ciudad de México: 3 de diciembre de 2026.

Monterrey: 13 de noviembre de 2026.

Nogales: 24 de abril de 2026.

Nuevo Laredo: 10 de julio de 2026.

Tijuana: 20 de diciembre de 2025.

Las fechas cambian constantemente, por lo que lo más recomendable es iniciar el trámite lo antes posible y seguir las actualizaciones en las cuentas oficiales de la Embajada y el Departamento de Estado.