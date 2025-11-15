Si aún no tienes tu licencia permanente, te queda muy poco tiempo para sacarla: las autoridades establecieron una fecha límite para que puedas ir por ella y está a punto de cumplirse el plazo. ¿Cuándo termina el trámite? ¿Ya no hay citas disponibles? Te contamos todo lo que sabe y además, te compartimos algunos consejos que pueden ayudarte para obtener este tipo de licencia de conducir.

Desde que se anunció que nuevamente regresaría la licencia permanente en la Ciudad de México, cientos de ciudadanos se dieron a la tarea de ir por dicho documento; desde noviembre del 2024, las autoridades realizan el trámite para todos los interesados en tener esta licencia de por vida.

Sin embargo, como a veces sucede, algunos conductores dejaron este trámite para el final y, ahora, atraviesan por una complicada situación, ya que se ha reportado que no hay citas para sacar la licencia de conducir permanente, lo que los deja sin la posibilidad de tener dicho plástico.

Usuarios de redes sociales se han quejado por la falta de espacios para sacar su cita; han dicho que incluso se han acercado a los módulos para que se les atienda de manera directa, sin embargo, el personal les niega la atención debido a que refieren que primero deben llevar su cita.

¿Cuándo termina la licencia permanente CDMX?

El trámite de la licencia de conducir permanente CDMX termina de manera oficial el 31 de diciembre de 2025, lo que quiere decir que solamente queda mes y medio para sacar el documento.

¿Ya no hay citas para la licencia permanente CDMX?

Posiblemente tengas problemas para conseguir una cita ya que algunos conductores han referido que el sistema no les arroja días disponibles.

¿Qué hacer si no hay citas para la licencia permanente?

Sin embargo, las autoridades de la capital recién informaron que se ampliará el horario de atención hasta las 9 de la noche para que todos tengan oportunidad de obtener dicho documento.

Te sugerimos mantenerte al tanto del calendario de citas y estar al pendiente por si algún espacio se libera.

¿Dónde puedo sacar la licencia permanente?

La Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX anunció que puedes sacar la licencia de conducir permanente de lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche en:

6 tesorerías express

10 centros de servicio.

¿Cómo tramitar la licencia permanente?

Los pasos para tramitarla son los siguientes:

-Genera tu línea de captura en finanzas.cdmx.gob.mx

-Realiza tu pago.

-Agenda tu cita.

-Acude a la Tesorería Express o a un Centro de Servicio.

🚗✅ Tramita tu #LicenciaPermanente en la #CapitalDeLaTransformación y olvídate de renovaciones. ✨🙌



📲 Genera tu línea de captura, realiza tu pago, agenda tu cita y completa tu trámite en una de nuestras Tesorerías Exprés o Centros de Servicio. 🏢💳



¡Tu movilidad comienza con… pic.twitter.com/NVUTF958hm — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) November 10, 2025

¿Qué se necesita para tramitar una licencia permanente en CDMX?

Si quieres sacar tu licencia de conducir permanente en la CDMX preséntate en los módulos de expedición con los siguientes documentos:

-Cita.

-Identificación oficial, como INE o pasaporte.

-Comprobante de domicilio.

-Línea de captura pagada.