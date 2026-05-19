¿Recuerdas a Lady Racista, la mujer que agredió a un policía de la Ciudad de México y que le hizo comentarios racistas y clasistas? Se dio a conocer que Ximena Pichel incumplió con las órdenes impuestas por un juez, por lo que podría enfrentar serias consecuencias legales, como una orden de aprehensión en su contra. ¿Podría ir a la cárcel? Te contamos todo lo que se sabe sobre el caso.

En julio de 2025 el nombre de Ximena Pichel se volvió tendencia en todo México luego de que se hiciera viral el video en el que explotó y agredió verbalmente a un policía en la colonia Hipódromo Condesa porque el oficial le colocó la araña inmovilizadora a su auto Mercedes-Benz, debido a que no había pagado el parquímetro.

La mujer, de nacionalidad argentina, enfureció ante la situación y agredió verbalmente al uniformado: “No me insultes, pin… negro, no me estés insultando, cul...”, “Odio a los negros como tú. Los odio” y “Los odio por nacos” fueron algunas de las frases que dijo Ximena Pichel al policía.

De acuerdo con lo dado a conocer, tras el hecho violento, la apodada como Lady Racista debía cumplir con varias medidas para evitar la cárcel, entre las que estaban:

Presentarse a firmar documentos durante un plazo de seis meses .

. Pagar más de 97 mil pesos como reparación del daño al policía agraviado .

. Tomar tratamiento psicológico y pláticas para prevenir y eliminar la discriminación .

. Residir en un lugar determinado

Dejar de frecuentar el lugar donde ocurrió la agresión.

Prestar servicio social a favor del Estado, específicamente en la Comisión para Prevenir la Discriminación (COPRED).

Abstenerse de salir del país.

No obstante, Ximena Pichel no cumplió con todos estos puntos ya que el periodista Carlos Jiménez informó en su cuenta de X que no ha tomado las sesiones de terapia contra la discriminación que fueron ordenadas por el juez.

Según lo reportado por Jiménez, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX buscarán que el juez emita una orden de aprehensión en su contra; además de que fue citada a una audiencia mañana miércoles 20 de mayo.

"INCUMPLE LADY RACISTA; BUSCARÁN ORDEN de APREHENSIÓN en SU VS Ximena Pichel no ha tomado las terapias vs discriminación como lo ordenó un juez. Ante ello, fue citada a audiencia mañana en el @PJCDMX, @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX buscarán q el juez ordene encerrarla", escribió Carlos Jiménez.