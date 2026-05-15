La Ciudad de México se prepara para uno de los eventos más espectaculares y multitudinarios rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Bajo el nombre de “La Ola Chilanga”, miles de personas intentarán imponer el Récord Guinness de la ola humana más grande del mundo el próximo 31 de mayo de 2026 en una celebración que promete convertir Paseo de la Reforma y el Zócalo capitalino en una auténtica fiesta colectiva.

El evento conmemora los 40 años de la famosa “ola” que nació durante el Mundial de México 1986 y que posteriormente se convirtió en uno de los fenómenos más populares en estadios de todo el planeta.

CDMX busca hacer historia con la ola humana más grande del mundo

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México informó que el objetivo es reunir a miles de asistentes para crear una gigantesca marea humana sincronizada que recorrerá desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la CDMX.

Además del intento de Récord Guinness, el evento busca celebrar la diversidad, inclusión y ambiente festivo que caracteriza a la capital mexicana previo al Mundial 2026.

Familias, turistas, comunidades indígenas, colectivos urbanos, personas con discapacidad y miembros de la comunidad LGBTQ+ podrán participar en esta experiencia gratuita.

Fecha, horario y lugar de “La Ola Chilanga” en CDMX

Fecha:

Domingo 31 de mayo de 2026

Horarios:

Registro y llegada: 8:00 a 9:00 horas

Ensayos oficiales: 9:00 a 10:00 horas

Intento de Récord Guinness: 10:00 a 10:30 horas

Lugar:

Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México

Las autoridades señalaron que habrá diversos accesos y operativos especiales para facilitar el ingreso de asistentes.

¿Cómo registrarse para participar en “La Ola” más grande del mundo?

El registro puede realizarse de forma gratuita hasta el 30 de mayo mediante el formulario oficial habilitado por el Gobierno de la Ciudad de México. AQUÍ

Aunque el registro no es obligatorio, las autoridades indicaron que sí ayudará al protocolo oficial para validar el Récord Guinness.

¿Qué estará permitido en el evento?

Los organizadores informaron que no se permitirá ingresar con:

Pancartas publicitarias

Propaganda política

Material comercial

Sin embargo, sí estarán permitidos:

Uniformes

Playeras temáticas

Accesorios culturales

Banderas

Vestimentas representativas

¿Se puede asistir con mascotas?

Sí. El evento será incluyente y pet friendly, aunque las autoridades pidieron cuidar el bienestar de las mascotas debido a las altas temperaturas y la presencia de multitudes.

Habrá operativos y recomendaciones especiales

Debido a la gran cantidad de asistentes que se espera en Reforma y el Centro Histórico, se prevén cierres viales, movilización policiaca y presencia de servicios médicos y Protección Civil.

Las autoridades recomendaron:

Llegar temprano

Mantenerse hidratado

Usar bloqueador solar

Llevar ropa cómoda

Seguir indicaciones oficiales

Con este evento, la Ciudad de México busca volver a colocarse en los ojos del mundo rumbo al Mundial 2026 y demostrar por qué fue la cuna de una de las tradiciones deportivas más famosas del planeta.