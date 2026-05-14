La final de la Copa Mundial contará con un espectáculo de medio tiempo repleto de estrellas, encabezado por Madonna, Shakira y BTS.

La FIFA anunció que, por primera vez, la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el 19 de julio incluirá un concierto al estilo del Super Bowl de la NFL.

El ente rector indicó que el espectáculo apoyará el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, que recauda 100 millones de dólares para ayudar a que los niños accedan a la educación y al fútbol.

“Espero que, en el mayor escenario del planeta, la importancia de invertir en la educación infantil acapare todos los focos”, dijo Shakira, según un comunicado difundido por la FIFA.

La estrella colombiana compuso junto a Burna Boy la canción oficial del Mundial: “Dai Dai”.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, manifestó que reunirá “la música y el fútbol en el escenario más grande del deporte por una causa muy especial”.

“Cada niño debería tener la oportunidad de soñar, y juntos podemos ayudar a que eso sea posible”, publicó Infantino en Instagram.

El espectáculo estará a cargo de Chris Martin, de Coldplay, como curador.

El Super Bowl es famoso por su show de medio tiempo, que atrae a las mayores estrellas del mundo para presentaciones espectaculares. Este año contó con el artista puertorriqueño Bad Bunny.

Entre los artistas principales de años anteriores estuvieron Michael Jackson, Paul McCartney, los Rolling Stones, Madonna, Prince, Bruce Springsteen y Rhianna.

Pero los espectáculos de medio tiempo no son tan habituales en el fútbol, con eventos como la final de la Liga de Campeones que incluyen un concierto antes del partido. Este año, The Killers encabezarán el mayor partido del fútbol de clubes europeo entre Paris Saint-Germain y Arsenal en Budapest.

No trascendió de inmediato cuánto durará el espectáculo del descanso del Mundial, pero se supone que el intermedio en el fútbol no debe exceder los 15 minutos.

La FIFA describió su espectáculo de medio tiempo como “un momento singular en la intersección del deporte, la cultura y el propósito, transmitido en vivo a todo el mundo”.

El Mundial 2026 es organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México, y se disputará durante junio y julio.