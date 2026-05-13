El SoFi Stadium de Los Ángeles, el recinto deportivo más caro del planeta entró en la última fase de preparativos para el Mundial de fútbol con la retirada de centenares de asientos y la instalación de un césped cultivado a casi 2.000 kilómetros de distancia.

Esta cancha, de más de 5,000 millones de dólares de presupuesto, tuvo que enterrar la hierba sintética con la que juegan los equipos Rams y Chargers en la liga de futbol americano (NFL) bajo una capa de arena y material de piso.

La retirada de toda la cartelería de patrocinadores es otra de las tareas en la carrera contrarreloj hacia el debut mundialista de Estados Unidos el 12 de junio contra Paraguay.

See how our Turf & Grounds team is transforming an NFL field into a world-class pitch 🌱🌎



Inside SoFi Stadium: The World Stage 🏟️ Turf & Grounds pic.twitter.com/KFR3lTG8Ts — SoFi Stadium (@SoFiStadium) May 12, 2026

"Nada de dormir. ¡Dormiremos después! ", bromeó Otto Benedict, vicepresidente de operaciones del estadio, el martes en un evento previo a la entrega de la instalación a la FIFA.

Debido a que los campos de la NFL son más estrechos, de cada esquina del SoFi fue retirado un centenar de asientos para que las dimensiones encajen con las normas de la FIFA.

La FIFA inicialmente quería tener campos con dimensiones de hasta 80 metros de ancho, pero se dio cuenta de que ninguno de los 11 estadios de la NFL que se utilizarán como sedes podía alcanzar esa distancia, detalló Benedict.

"Creo que hicieron una gran colaboración con nosotros y con todos los demás estadios de la NFL para decir: '¿hasta dónde podemos llegar?'", explicó.

El SoFi Stadium, inaugurado en 2020, ya tenía algunos asientos "desmontables" que podían retirarse "como piezas de LEGO", pero se decidió arrancar también dos filas adicionales de butacas permanentes en dos de las esquinas para generar más espacio.

La parte positiva es que los aficionados que hayan comprado entradas en esas zonas estarán prácticamente encima de la acción, dijo Benedict a la AFP.

"Querían tener al menos tres metros, y lo hemos aumentado a cinco metros... ¡Cualquiera que se siente en la esquina va a tener un asiento increíble!", aseguró.