El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave) lanzó este martes una alerta por hantavirus para las unidades de salud de los tres niveles de atención hospitalaria, a un mes de la inauguración del Mundial 2026 en México.

A través de un comunicado, las autoridades sanitarias del gobierno federal informaron que "hasta el momento no se han identificado casos en el país" tras el brote del virus detectado a inicios de este mes dentro del crucero internacional MV Hondius que navegaba por el Atlántico Sur con 147 personas a bordo de 23 países.

La Conave precisó que "aunque el riesgo para el país es bajo" mantendrá una vigilancia activa dado a que existen factores que podrían facilitar la propagación del hantavirus de los Andes (ANDV).

Entre los que se mencionan:

Movilidad internacional

Tránsito aéreo global

Exposición de viajeros internacionales

Una elevada letalidad

Su detección en fases tempranas es complicada

Ante ello, precisó que el personal de salud deberá fortalecer la detención oportuna de casos de ANDV que presenten:

Síndrome respiratorio agudo grave

Antecedente epidemiológico compatible

Exposición internacional relevante

En etapas tempranas se debe de hacer el diagnóstico diferencial con: influenza, covid-19, neumonía, leptospirosis, enfermedades febriles gastrointestinales u otras infecciones respiratorias graves

Asimismo, emitió un protocolo de reacción para el personal del sector salud, donde precisa las dependencias que deben de ser notificadas y como contener la propagación.

"Mantener al caso en un área de aislamiento, con las medidas de protección personal del personal de salud; e informar a las instancias correspondiente".

¿Qué es el hantavirus de los Andes o ANDV?

De acuerdo con la información de la Conave, el hantavirus es una enfermedad que, si bien para su contagio se debe tener contacto con suciedad de roedores, en el caso de esta cepa ANDV esta se transmite entre personas, aunque es "poco frecuente".

"En el continente americano, los hantavirus del Nuevo Mundo pueden producir síndrome pulmonar por hantavirus, entidad clínica caracterizada por insuficiencia respiratoria aguda de rápida progresión y elevada letalidad".

El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) es la dependencia encargada de dar los resultados confirmatorios.

Tiene un periodo de incubación de entre dos a cuatro semanas o de acuerdo a cada caso esta etapa se puede extender en un rango de siete a 42 días (seis semanas).

"Actualmente no existe tratamiento antiviral específico aprobado para infección por hantavirus", sólo el manejo de apoyo general como soporte ventilatorio y atención médica temprana.