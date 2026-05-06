Dos pacientes con hantavirus y uno sospechoso de estar infectado fueron evacuados el miércoles del crucero donde se reportó el brote, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS). El barco luego zarpó de Cabo Verde con casi 150 personas a bordo —aisladas en sus camarotes— y va rumbo a las islas Canarias, en España.

Imágenes de The Associated Press mostraban a trabajadores médicos con equipo hermético evacuando a tres pacientes, entre ellos el médico británico del barco. Dos de los pacientes llegaron el miércoles por la noche al aeropuerto de Ámsterdam y fueron trasladados a diversos hospitales.

Tres personas han muerto y un cuerpo permanece en el barco, declaró la OMS. De los ocho casos registrados, cinco fueron confirmados por pruebas de laboratorio.

Por lo general, el hantavirus se propaga al inhalar excrementos de roedores contaminados y puede transmitirse de persona a persona , aunque eso es raro, según la OMS, cuya principal experta en epidemias dijo que el riesgo para el público es bajo.

Funcionarios de salud en Europa y África intentan identificar a personas que pudieron haber tenido contacto con personas que anteriormente dejaron el barco, que partió el 1 de abril de Sudamérica para hacer paradas en la Antártida y varias islas del Atlántico.

Dos funcionarios argentinos que investigan los orígenes del brote indicaron que la principal hipótesis del gobierno es que una pareja holandesa contrajo el virus mientras observaba aves en la ciudad de Ushuaia antes de embarcar.

Dijeron que la pareja visitó un vertedero durante el tour y pudo haber estado expuesta a roedores. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a los medios, mientras la investigación continúa.

Funcionarios dicen que los que siguen a bordo no muestran síntomas

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda apuntó que las tres personas evacuadas el miércoles son un holandés de 41 años, un británico de 56 y un alemán de 65. La OMS informó el miércoles que las pruebas realizadas en Senegal confirmaron que dos de los evacuados estaban infectados con hantavirus.

Dos de los evacuados permanecen en “estado grave”, señaló el operador holandés del barco, Oceanwide Expeditions, y el tercero no tenía síntomas pero estaba “estrechamente asociado” con un pasajero alemán que murió en el barco MV Hondius el 2 de mayo.

Al llegar a Ámsterdam, uno de los pacientes evacuados fue trasladado a un hospital especializado en Düsseldorf, Alemania; el otro fue llevado a un hospital en Leiden, Holanda.

Las autoridades de salubridad sostienen que los pasajeros y miembros de la tripulación que aún están en el barco no presentan síntomas. Su viaje a las Canarias tomará tres o cuatro días, aseguró el Ministerio de Sanidad de España. La llegada “no representará ningún riesgo para el público”, aseveró el ministerio.

Mientras tanto, el presidente regional de Islas Canarias, Fernando Clavijo, dijo que estaba preocupado por el riesgo para la población y exigió una reunión con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

La experta de la OMS dice que esto “no es el próximo COVID”

Las autoridades dijeron que los pasajeros dieron positivo para el virus de los Andes, una especie de hantavirus que se encuentra en Sudamérica, principalmente en Argentina y Chile. El virus puede transmitirse entre personas, aunque eso es raro y sólo mediante contacto cercano, según la OMS. La agencia de salud nunca ha visto un brote de hantavirus en un barco.

“Esto no es el próximo COVID, pero es una enfermedad infecciosa grave”, aseveró la principal experta en epidemias de la OMS, Maria Van Kerkhove. “La mayoría de las personas nunca estarán expuestas a esto”.

Dos expertos holandeses en enfermedades infecciosas se incorporarían al barco, manifestó Van Kerkhove. Para quienes están en el barco, el acceso a la atención clínica es importante, dijo, porque las personas infectadas pueden desarrollar dificultad respiratoria aguda grave y necesitar oxígeno o ventilación mecánica. No existe un tratamiento específico ni cura, pero la atención médica temprana puede aumentar la probabilidad de supervivencia.

El periodo de incubación del hantavirus puede ser de una a seis semanas, o más, expresó.

El itinerario del barco incluía escalas en el Atlántico Sur, incluida la Antártida continental y las remotas islas de Georgia del Sur, la isla Nightingale, Tristán da Cunha, Santa Elena y Ascensión.

Autoridades buscan determinar el trayecto de un pasajero que se bajó antes

Las autoridades de Suiza indicaron que un expasajero que dio positivo está recibiendo tratamiento en un hospital de Zúrich. Las autoridades de salud de Sudáfrica señalaron previamente que dos pasajeros que fueron trasladados allí dieron positivo. Uno, un británico, estaba en cuidados intensivos y el otro murió en Sudáfrica.

El portavoz de la oficina de salud suiza, Simon Ming, declaró que el paciente allí dejó el barco durante su parada en Santa Elena. No estaba claro cuándo o cómo viajó a Suiza y por cuántos otros países pudo haber pasado.

La esposa del paciente no ha mostrado ningún síntoma, pero se ha confinado de forma voluntaria como precaución, dice el comunicado.

Sudáfrica busca a personas que pudieron haber tenido contacto

En Santa Elena fue bajado el cuerpo del hombre holandés sospechoso de ser el primer caso de hantavirus a bordo. Su esposa voló a Sudáfrica, donde se desplomó en el aeropuerto de Johannesburgo y murió.

Más tarde, un británico fue evacuado en la isla Ascensión y trasladado a Sudáfrica.

El operador del barco no ha dicho si otras personas dejaron el crucero en esos u otros lugares.

El Ministerio de Salud de Sudáfrica dice que las autoridades han localizado a 42 de 62 personas, incluidos trabajadores sanitarios, que se cree que tuvieron contacto con los dos pasajeros infectados que viajaron allí. Los 42 dieron negativo para hantavirus.

Funcionarios de salud británicos dijeron que dos de los pasajeros del barco que volaron a casa antes en su viaje se han aislado, pero no presentan síntomas de enfermedad. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido dijo que “un pequeño número” de contactos de los dos también se están aislando, pero no muestran ningún síntoma.