En medio de la controversia que se ha generado por la presunta revelación de materiales que evidencia la existencia de extraterrestres y ovnis por parte del gobierno de Estados Unidos, Barack Obama ha dicho que él quiere ser la persona que haga el primer contacto con vida no humana.

En una entrevista con el presentador de televisión Stephen Colbert, el expresidente estadounidense dijo que podría darle la bienvenida a los extraterrestres en nuestro planeta porque tiene experiencia “en el arte de Estado” y es una persona amigable. ¿Qué más dijo? A continuación te contamos los detalles de sus declaraciones.

Obama aceptó en entrevista que le gustaría que existieran extraterrestres y que estaba preparado para hacer el primer contacto con vida extraterrestre, además de mostrarse abierto a ser él el indicado para darles la bienvenida en la Tierra: “Tengo algo de experiencia en el arte de Estado, diplomacia, soy amigable”, apuntó.

“Así que, en realidad, creo que puedo hacer un muy buen trabajo”, agregó, a lo que Colbert respondió con soltura y humor: “Es una buena presentación, lo tendré en cuenta, muchas gracias. Tendremos tu número de teléfono en tu currículum”.

Como respuesta y en medio de risas, Obama resaltó que todavía no ha habido contracto entre los humanos y los extraterrestres a pesar de todos los rumores que se comentan: “Pero todavía no ha sucedido”.

Aunado a esto, Barack Obama negó que el Gobierno de Estados Unidos tenga información clasificada del tema, ya que sería imposible mantenerla realmente en secreto dado que cualquier empleado podría filtrarla o tomar fotos al respecto.

“Para aquellos que todavía piensan que tenemos hombres verdes escondidos bajo tierra en algún lugar, una de las cosas que se aprenden como presidente es que el Gobierno es pésimo guardando secretos. Esta idea de las teorías de la conspiración… Si hubiera extraterrestres, fueron pacientes extraterrestres o algo así, bajo el control del Gobierno de Estados Unidos, que sabíamos, vimos fotografías, lo que sea, te prometo que algún tipo que cuida la instalación se habría tomado una selfie con uno de los aliens y se la habría enviado a su novia”, dijo.

Esta no es la primera vez que Obama habla sobre los alienígenas, en febrero pasado dijo en el podcast de Brian Tyler Cohen que no había visto evidencia de su existencia durante su administración pero creía que “son reales, (...) y no los están ocultando en el Área 51”.

El expresidente abordó el tema de los aliens y de la vida fuera de la Tierra en medio de un sinfín de controversias que rodea el tema y de la promesa del Gobierno de revelar información que confirme la existencia de vida extraterrestre y el contacto de ésta con los humanos.

En febrero pasado Donald Trump ordenó al Pentágono y al secretario de Guerra, Pete Hegseth, la publicación de las evidencias extraterrestres y después dijo que sería “muy, muy pronto” y que serían datos “muy interesantes”.

Durante una entrevista en el podcast Sean Hannity, el director del FBI, Kash Patel, destacó los esfuerzos de la actual administración de Trump sobre temas relacionados a la investigación de ovnis y extraterrestres.

Según destacó: “Trump puso en marcha un proceso interinstitucional con el departamento de Guerra a la cabeza para sacar a la luz la documentación relacionada (...) no sólo el FBI, sino también de la comunidad de inteligencia y de todas las partes”.

Agregó que la publicación de las evidencias se hará “muy pronto”, aunque no especificó cuándo; se espera que se haga antes de que termine el año.