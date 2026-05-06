Candice Swanepoel, modelo de Victoria’s Secret rompió el internet al compartir una nueva sesión fotográfica, en la que hace alarde de su impresionante silueta y belleza sin igual.

En las imágenes, la celebridad sudafricana aparece a la orilla del mar ataviada con un monokini hecho con tela estampada de piel de serpiente, diseñado con espalda descubierta, escote revelador y corte alto en las piernas.

Al conjunto de pendientes largos y brazaletes en los tobillos a juego. Las tomas forman parte de la nueva campaña publicitaria para la colección de verano de su marca de moda femenina Tropic of C, la cual está colaborando con VS para el lanzamiento de nuevas prendas de trajes de baño.

La supermodelo, de 37 años, presumió su belleza con maquillaje en tonos bronceados y nude, bastante naturales; su cabello se lució peinado hacia atrás bajo un estilo húmedo, pero glamuroso.

“Donde el horizonte nunca está quieto, se suaviza, se enciende, se disuelve. la luz llega, la luz se va, y ella se para dentro de todo- firme como una piedra, fluida como el agua”, escribió en el pie de foto.

Candice Swanepoel ha enfocado gran parte de su carrera reciente en el desarrollo de su marca de trajes de baño, Tropic of C, la cual lanzó antes de la cancelación de los shows de Victoria's Secret tras el boicot que enfrentó la firma.

La modelo, quien ha sido uno de los ángeles más emblemáticos de Victoria’s Secret, creó Tropic of C en colaboración con Daniela Manfredi, entonces vicepresidenta sénior y directora creativa de VS, mientras atravesaba una etapa muy personal: la crianza de su primer hijo en 2016.

En entrevista con Forbes, la celebridad explicó que siempre tuvo el sueño de lanzar su propia marca, y que la maternidad le permitió replantear su carrera desde una perspectiva más empresarial y creativa.

“Me encanta la fotografía, las imágenes y la belleza en general. Había estado trabajando y fotografiando natación durante tantos años, y como una forma de mantener mi mente activa durante las sesiones de fotos, analizaba el producto”, comentó.

Con dicho proyecto, la modelo logró transformar su experiencia en la industria en una propuesta propia, combinando estética, funcionalidad y una visión más personal del diseño.

Hasta el momento ha estado colaborando con otras marcas grandes de moda como VS, elevando su estatus como diseñadora y empresaria.