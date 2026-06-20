“¡Georgina, hermana, ya eres mexicana!”, fue uno de los tantos comentarios que escribieron los seguidores de la modelo en la publicación en la que presumió la forma en la que celebró el cumpleaños de Cristiano Jr., hijo de Cristiano Ronaldo: el joven de 16 años tuvo una fiesta con un toque mexicano, algo que no pasó desapercibido para los fans, quienes enloquecieron al darse cuenta de este detalle.

El hijo mayor de Cristiano Ronaldo cumplió 16 años (nació el 17 d ejunio de 2010) y, ahora que su papá se encuentra concentrado con la selección portuguesa para encarar los siguientes partidos del Mundial 2026, fue Georgina la encargada de organizar una divertida fiesta para el joven. Recordemos que si bien la influencer no es su madre biológica, ella lo ha criado como si fuera su hijo, por lo que lo cuida, lo apoya y le da todo su amor.

Es por esto que Georgina Rodríguez decidió “tirar la casa por la ventana” y celebrar con toda clase de juegos y comida con tal de consentir a Cristiano Jr. En el video que compartió en su cuenta de Instagram, se ve que en la fiesta hubo paella, snacks, juegos como tiro al blanco, alberca y toda clase de actividades que el hijo de Ronaldo compartió con sus amigos.

Pero si algo llamó la atención de todo el mundo fue que a la fiesta llegó un mariachi que le cantó las mañanitas al joven de 16 años. Las imágenes de la celebración rápidamente se viralizaron y los usuarios de redes destacaron la presencia del mariachi, el cual hizo que la fiesta pareciera una auténtica celebración en México.

"México presente hasta en la fiesta de Cristiano", "Los mariachis conquistando el mundo", "Georgina sabe cómo hacer una celebración inolvidable", “Los mariachis todo que ver”, “Los mariachis cuando entendieron que quien los contrató fue la propia Giorgina para cantarle al hijo del GOAT”, “Lo mejor fue el mariachi” y “Ofendido por no haber sido invitado” fueron algunas de las reacciones.

Al final de la fiesta, los mariachis se tomaron una foto con Georgina Rodríguez y todos los invitados de la fiesta.

Lo que comenzó como un festejo familiar terminó convirtiéndose en un momento muy viral, sobre todo para los aficionados mexicanos, quienes aman a Cristiano Ronaldo y lo siguen muy de cerca (incluyendo a su familia). La presencia de mariachis en la celebración organizada por Georgina Rodríguez hizo que muchos se emocionaran y le aplaudieran por llevar a México a su hogar.