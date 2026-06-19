El Mundial 2026 no sólo está dejando momentos memorables en la cancha, también fuera de ella hay figuras que acaparan la atención. Una de ellas es Ivana Knoll, la aficionada “más sexy” de la Copa del Mundo.

Ivana Knoll es una modelo croata. Ha vuelto a los estadios y rápidamente se convirtió, una vez más, en el centro de todas las miradas.

Durante el primer partido de Croacia en Dallas, Knoll apareció en las gradas con un diminuto corsé y transparencias con las que no pasó desapercibida. Fiel a su costumbre, eligió un outfit atrevido que captó la atención de aficionados y cámaras.

Ivana Knoll ha construido su popularidad acompañando a la selección croata en torneos internacionales. Su presencia en primera fila se ha vuelto casi parte del espectáculo, y el duelo frente a Inglaterra no fue la excepción.

A pesar de que Croacia cayó 4-2 en ese encuentro, la influencer se mostró relajada y de buen ánimo, sonriendo ante las cámaras, interactuando con el público y haciendo gestos de cariño hacia su equipo.

Su aparición en el Mundial llega poco después de haber causado revuelo en otro evento de gran impacto: el Gran Premio de Fórmula 1 en Miami. En esa ocasión, su presencia en el paddock generó una ola de reacciones.

Durante el partido en Dallas, las redes sociales también reaccionaron a su presencia. Muchos usuarios comentaron sobre su vestimenta, que consistía en un top tipo corsé con transparencias y mini shorts de mezclilla.

El Mundial de Qatar marcó un antes y un después en la trayectoria de Ivana Knoll. Según ella misma ha compartido, la exposición que obtuvo en ese torneo le abrió nuevas oportunidades profesionales.

Entre ellas, destacó su incursión en la música como DJ, lo que la llevó a presentarse en eventos importantes, incluidos algunos relacionados con la Fórmula 1 y espectáculos en ciudades como Las Vegas.

Además, ha reconocido que el crecimiento de su comunidad en redes sociales ha sido impresionante, sumando millones de seguidores en distintas plataformas, lo que la posiciona como una de las influencers más visibles dentro del entorno deportivo.

Con su regreso a un Mundial, Ivana Knoll continuará deslumbrando. Mientras el torneo avanza, todo apunta a que seguirá siendo una protagonista fuera del terreno de juego.