Omar García Harfuch encendió las redes luego de haber sido padrino de graduación de cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar de Veracruz este fin de semana.

En sus redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México compartió detalles de su asistencia a la ceremonia, lo que generó gran revuelo entre sus fanáticas.

En Instagram, el secretario de seguridad compartió un carrete de fotografías en las que aparece en la ceremonia vestido con un esmoquin negro con camisa blanca y un moño.

En varias imágenes se aprecia sentado con las autoridades de la escuela, saludando a los alumnos y dando un discurso en el podio.

“A las y los graduados, reciban mi más sincera felicitación. Ustedes serán un escudo para la Nación. Serán la defensa de millones de familias mexicanas que probablemente nunca conocerán sus nombres, pero vivirán más seguras gracias a ustedes”, escribió García Harfuch bajo las fotografías.

Además agradeció al almirante Raymundo Pedro Morales por la invitación al evento y destacó la disciplina y la preparación de los alumnos.

A parte de sus palabras, Harfuch levantó suspiros entre sus fanáticas por su vestimenta y el atractivo que resaltó con ella.

Cabe mencionar que el secretario de la SSPC se ha convertido en el galán de México y un enamorado para miles de mexicanas que lo celebran constantemente más allá de su labor como servidor público.

En su publicación, sus seguidoras escribieron comentarios como los siguientes:

“Papasito, qué rico estás”

“Qué chulada de padrino”

“Mi amor te espero en la casa”

“Yo le puse el moñito antes de salir, una disculpa, me quedó chueco”

“Mi precioso”

“A mi novio @omargharfuch y a mí nos causa mucha ternura sus comentarios. Gracias por sus muestras de cariño a mi novio”

“Justo cuando empiezo a creer que Omar Harfuch no se puede ver más guapo, me sorprende”

“Gracias por compartirnos estas fotos, secretario. Con todo el respeto, se veía usted muy guapo”

“Nosotras automáticamente imaginándolo en nuestra boda con ese tacuche”

Asimismo, las usuarias lo compararon con el personaje del Universo DC Bruce Wayne y su alter ego Batman: “Pues Batman quién sabe, pero Bruce Wayne sí es”, se lee en la publicación. “El Batman mexicano y sus murciélagos”, dice otro comentario.

Sus seguidores también predijeron en la caja de comentarios que Omar García Harfuch se convertirá en el siguiente presidente de México, para la administración 2030-2036.

Hace unos días, Harfuch y su mamá, María Sorté, fueron tema de conversación en las redes y la prensa mexicana después de que la actriz hablara sobre ser la “suegra de México” y de cómo ahora es conocida por ser la madre del secretario más que por su trayectoria en el cine y la televisión.

“Tengo muchas muchas nueras y me da tanto gusto y les tengo tanto agradecimiento a la gente porque él está en un lugar donde necesita mucha oración”, dijo la celebridad en una entrevista.

“Si llego a un consultorio y digo María Harfuch, ya no dicen: Ah, la actriz’, me dicen: ‘Ah, la mamá de Omar’”, contó.