La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y los Programas para el Bienestar informaron que el programa social Jóvenes Construyendo el Futuro 2026 abrió un nuevo periodo de registro a partir de este fin de semana , dirigido a jóvenes que no estudian ni trabajan.

Quienes sean aceptados recibirán un pago mensual equivalente al salario mínimo, además de otros beneficios como capacitación laboral hasta por un año completo y seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En esta nueva vinculación habrá un espacio para 32 mil aspirantes que quieran unirse al programa social de 9 mil 582 pesos , además de la oportunidad de convertirse en aprendices en los centros de trabajo. Sigue leyendo para conocer los detalles de registro, requisitos y más.

¿Cómo inscribirse a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Para inscribirse, los aspirantes deben ingresar al portal oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro ( https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/ ) con su usuario y contraseña. En el portal, los interesados podrán consultar los centros de trabajo disponibles y elegir el que mejor se adapte a su perfil.

El nuevo registro estará enfocado en darle prioridad a municipios y localidades con mayor rezago social y vulnerabilidad. Si harás el registro, revisa primero el mapa de focalización para conocer la disponibilidad en centros de trabajo en cada municipio.

Después de hacer la postulación, los futuros aprendices deberán contactar al centro de trabajo elegido para agendar un primer encuentro, destaca el portal de Programas para el Bienestar. Cabe mencionar que el centro tendrá cuatro días para aceptar a los candidatos o rechazarlos después de la postulación.

Los beneficiarios recibirán un apoyo económico mensual de 9,582 pesos durante un máximo de 12 meses, siempre que cumplan con el plan de capacitación asignado, respeten los horarios y participen en las evaluaciones de su tutor. Además del apoyo económico, el programa incluye afiliación al IMSS mientras dure el proceso de formación laboral.

Requisitos para inscribirse a Jóvenes Construyendo el Futuro

La convocatoria está dirigida exclusivamente a jóvenes de 18 a 29 años que actualmente no estudian ni trabajan. Como parte del registro deberán presentar los siguientes requisitos y documentación: