La visa láser, conocida oficialmente como Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC, Border Crossing Card), es un documento que se otorga exclusivamente a ciudadanos mexicanos que realizan su trámite de visa americana de turista B1/B2 con pasaporte mexicano.

Esta credencial tiene el tamaño de una tarjeta bancaria y funciona tanto como documento de cruce fronterizo como visa de turismo. Además, incorpora tecnología que permite a las autoridades estadounidenses verificar la identidad del viajero de forma más eficiente.

Generalmente, la visa láser tiene una vigencia de 10 años y permite permanecer en Estados Unidos hasta seis meses por entrada, siempre sujeto a la autorización del oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

¿Cuánto dinero debes comprobar para tramitar la visa láser en 2026?

No existe una cantidad mínima oficial de dinero que debas tener en el banco para obtener la visa láser en 2026.

La Embajada y los consulados de Estados Unidos en México no establecen un monto específico de ahorro o ingresos como requisito para aprobar la visa. El único pago obligatorio para iniciar el trámite es la tarifa de solicitud, que actualmente es de 185 dólares.

Sin embargo, esto no significa que la situación económica del solicitante no sea importante. Durante el proceso, las autoridades analizan si la persona cuenta con recursos suficientes para financiar su viaje y, sobre todo, si tiene motivos para regresar a México después de su estancia.

¿Qué información financiera revisan los oficiales consulares?

Uno de los elementos más importantes del trámite es el formulario DS-160, donde el solicitante debe proporcionar información relacionada con:

Ingresos mensuales.

Lugar de trabajo.

Ocupación actual.

Antigüedad laboral.

Datos personales y familiares.

Durante la entrevista, el oficial consular puede profundizar en estos aspectos para verificar que la información proporcionada sea consistente y que el viaje tenga fines exclusivamente temporales.

Por esta razón, es fundamental llenar el formulario con datos reales y actualizados.

¿Piden estados de cuenta bancarios para aprobar la visa?

En la mayoría de los casos, no.

Los solicitantes suelen creer que deben presentar estados de cuenta con grandes cantidades de dinero, pero la realidad es que los oficiales rara vez solicitan comprobantes financieros durante la entrevista.

No obstante, en algunos casos específicos puede requerirse información adicional o documentación complementaria. Por ello, siempre es recomendable declarar ingresos reales y evitar cualquier dato falso que pueda generar inconsistencias.

¿Cuánto dinero es recomendable tener para viajar a Estados Unidos?

Aunque no existe una cifra obligatoria, es recomendable contar con recursos suficientes para cubrir los gastos del viaje.

De manera general, se estima que una persona puede necesitar entre 20 mil y 50 mil pesos para realizar un viaje turístico a Estados Unidos, dependiendo de factores como:

Duración de la estancia.

Destino.

Hospedaje.

Alimentación.

Transporte.

Actividades recreativas.

Demostrar que se tienen medios económicos acordes con el viaje planeado puede fortalecer la solicitud.

¿Quiénes tienen más posibilidades de obtener la visa láser?

Las probabilidades de aprobación suelen aumentar cuando el solicitante demuestra:

Estabilidad laboral.

Estudios en curso.

Negocios propios.

Propiedades.

Vínculos familiares en México.

Capacidad económica para costear el viaje.

Las autoridades buscan evidencias de que la persona regresará a México una vez concluida su visita.

¿Qué pasa con estudiantes, niños y adultos mayores?

Existen perfiles que suelen tener condiciones particulares durante el trámite:

Estudiantes

Pueden obtener la visa si demuestran que continuarán sus estudios en México y especifican quién cubrirá los gastos del viaje.

Menores de edad

Las visas suelen aprobarse cuando los padres cuentan con visa vigente o están realizando el trámite al mismo tiempo.

Adultos mayores

Aunque no trabajen, pueden ser elegibles si explican claramente quién financiará la visita.

Personas dedicadas al hogar

Es importante que indiquen en la solicitud quién cubrirá los gastos de hospedaje, transporte y actividades durante el viaje.

¿Qué ocurre si rechazan la visa?

Si la solicitud es negada bajo la sección 214(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, no existe un proceso de apelación.

La persona puede volver a solicitar la visa posteriormente, pero deberá comenzar el trámite desde cero. Lo recomendable es hacerlo únicamente cuando la situación que provocó el rechazo haya cambiado, como conseguir empleo, mejorar la estabilidad económica o fortalecer los vínculos con México.

La visa láser de Estados Unidos no exige un monto mínimo de dinero en el banco para ser aprobada en 2026. Lo que realmente evalúan los oficiales consulares es la capacidad del solicitante para costear su viaje y demostrar que regresará a México después de una visita temporal. Más que una cifra específica, la clave del proceso está en presentar información verídica, ser consistente durante la entrevista y acreditar estabilidad personal, laboral y financiera.