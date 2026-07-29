El gobierno estadounidense mantiene abiertas algunas vías legales para la llegada de trabajadores extranjeros. Una de las más importantes es la visa H-2A, un permiso que permite a empresas agrícolas contratar mano de obra temporal procedente de otros países para cubrir vacantes que no pueden ser ocupadas por trabajadores locales.

Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció cambios destinados a agilizar el procesamiento de esta visa, una medida que beneficia tanto a los empleadores del sector agrícola como a miles de migrantes que buscan una oportunidad laboral legal en Estados Unidos.

¿Qué es la visa H-2A?

La visa H-2A está diseñada para trabajadores agrícolas temporales o estacionales. A través de este programa, los empleadores estadounidenses pueden contratar ciudadanos extranjeros para desempeñar labores del campo cuando no exista suficiente mano de obra disponible dentro del país.

Para acceder al programa, los empleadores deben demostrar que:

El trabajo es temporal o estacional.

No existen suficientes trabajadores estadounidenses capacitados y disponibles para realizar esas labores.

La contratación de extranjeros no afectará negativamente los salarios ni las condiciones laborales de los trabajadores locales.

Este esquema se ha convertido en una herramienta fundamental para sostener la producción agrícola estadounidense, especialmente en actividades que requieren una gran cantidad de trabajadores durante determinadas temporadas del año.

El cambio que acelera la contratación

La nueva regla, que entró en vigor el 2 de octubre de 2025, modifica el procedimiento tradicional para solicitar trabajadores mediante la visa H-2A.

Anteriormente, los empleadores debían esperar a que el Departamento de Trabajo aprobara la Certificación Laboral Temporal antes de iniciar el trámite migratorio ante USCIS. Ahora, las empresas podrán comenzar parte del proceso de manera anticipada.

Con la modificación, USCIS podrá iniciar el análisis de ciertas solicitudes antes de que concluya por completo la certificación laboral. Aunque la petición no podrá ser aprobada hasta que el requisito laboral esté autorizado, esta medida reduce significativamente los tiempos de espera y permite una contratación más rápida.

Además, se implementó el nuevo Formulario I-129H2A, que deberá presentarse exclusivamente en línea para determinados casos. Las solicitudes enviadas en formato físico serán rechazadas cuando corresponda utilizar esta nueva versión electrónica.

Los migrantes que sí tienen una vía legal para trabajar

En medio de políticas migratorias más estrictas, este programa se ha convertido en una de las principales alternativas para quienes desean ingresar legalmente a Estados Unidos con fines laborales.

Según explicó Matthew Tragesser, portavoz de USCIS, cuando los migrantes optan por canales legales para trabajar en el país, se fortalece el cumplimiento de la ley, se ayuda a las empresas a cubrir sus necesidades de personal y se brinda mayor protección a los propios trabajadores.

La declaración refleja el interés de las autoridades por fomentar mecanismos de migración laboral regulada, especialmente en sectores donde existe una necesidad constante de mano de obra.

¿Qué trabajos pueden realizarse con la visa H-2A?

Los beneficiarios de esta visa pueden desempeñar diversas actividades agrícolas, entre ellas:

Cosecha de frutas.

Poda y mantenimiento de árboles frutales.

Cultivo de verduras y hortalizas.

Trabajos en campos de cereales.

Producción y recolección de nueces.

Fertilización y preparación de terrenos.

Actividades relacionadas con el cultivo de tabaco.

Operación y mantenimiento de invernaderos.

Se trata de empleos que suelen requerir esfuerzo físico considerable, largas jornadas laborales y trabajo al aire libre bajo distintas condiciones climáticas.

¿Quiénes pueden solicitar la visa H-2A?

Ciudadanos de más de 80 países son elegibles para este programa, incluyendo:

México.

Guatemala.

Honduras.

El Salvador.

Colombia.

Perú.

Entre los requisitos principales se encuentran:

Ser ciudadano de un país autorizado.

Contar con una oferta laboral de un empleador estadounidense participante en el programa.

Tener pasaporte vigente.

Completar la solicitud correspondiente.

Cubrir la tarifa consular de 205 dólares.

Cómo obtener la visa H-2A de Estados Unidos

El proceso generalmente sigue estos pasos:

El empleador solicita una Certificación Laboral Temporal ante el Departamento de Trabajo.

Una vez obtenida, presenta la petición migratoria ante USCIS.

El trabajador acude a una embajada o consulado estadounidense para solicitar la visa.

Si es aprobada, puede presentarse en un puerto de entrada para solicitar el ingreso al país.

Es importante recordar que la visa H-2A está vinculada al empleador que realizó la petición. Por ello, trabajar para otra empresa sin autorización previa de las autoridades migratorias puede generar problemas legales y hasta la pérdida del estatus migratorio.

¿Dónde buscar vacantes seguras?

Las autoridades recomiendan que los interesados consulten las ofertas directamente en las plataformas oficiales del gobierno estadounidense para evitar fraudes y falsas promesas de empleo.

Una alternativa es revisar los anuncios publicados por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, donde es posible encontrar vacantes agrícolas asociadas al programa H-2A y verificar que los empleadores se encuentren registrados dentro del sistema legal.

Para miles de trabajadores latinoamericanos, especialmente mexicanos, la visa H-2A continúa siendo una de las principales puertas de acceso al mercado laboral estadounidense, ofreciendo una alternativa legal para trabajar de manera temporal en sectores clave de la economía de Estados Unidos.