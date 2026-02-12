Trabajar legalmente en Estados Unidos no siempre requiere estudios universitarios o certificaciones profesionales. El gobierno estadounidense cuenta con un programa diseñado especialmente para empleos temporales no agrícolas, accesible a personas con o sin experiencia. Se trata de la visa H‑2B, una de las alternativas más utilizadas por quienes buscan oportunidades laborales temporales en oficios como limpieza, jardinería, construcción, hotelería, carpintería, preparación de alimentos y más.

¿Qué es la visa H‑2B y para qué sirve?

La visa H‑2B permite a empresas de Estados Unidos reclutar trabajadores extranjeros para cubrir puestos temporales cuando no hay suficientes ciudadanos estadounidenses disponibles para ocuparlos. Este programa está orientado a empleos no agrícolas y no exige títulos académicos, por lo que es una opción accesible para miles de personas cada año.

El programa opera bajo un límite anual de visas, establecido por año fiscal, por lo que las oportunidades pueden variar dependiendo de la demanda y las autorizaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Países elegibles para tramitar la visa H‑2B

No todas las personas pueden aplicar. Para solicitar una visa H‑2B es necesario ser ciudadano de uno de los países aprobados por el Departamento de Estado, listado publicado oficialmente en el Registro Federal y en la página de USCIS. Esta designación es válida por un año desde su publicación.

Los ciudadanos elegibles pertenecen a los siguientes países:

Andorra, Argentina, Australia, Austria, Barbados, Bolivia, Bélgica, Brasil, Brunéi, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Fiji, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Granada, Guatemala, Honduras, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kiribati, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malta, México, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Mozambique, Nauru, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Macedonia del Norte, Noruega, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Rumania, San Marino, Serbia, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Islas Salomón, Sudáfrica, Corea del Sur, España, San Vicente y las Granadinas, Suecia, Suiza, Taiwán, Tailandia, Timor Oriental, Turquía, Tuvalu, Ucrania, Reino Unido, Uruguay y Vanuatu.

Si tu nacionalidad está en esta lista, puedes ser contratado por una empresa estadounidense bajo el programa H‑2B.

¿Cómo solicitar una visa H‑2B para trabajar en Estados Unidos?

Para aplicar a esta visa debes tener una oferta de trabajo válida. Esto significa que primero necesitas un empleador en Estados Unidos dispuesto a contratarte.

Puedes buscar oportunidades:

En empresas recomendadas por conocidos (siempre verificando su legalidad).

En el portal oficial del Departamento de Trabajo: https://seasonaljobs.dol.gov/jobs .

Solo debes escribir “visa h2b” en el buscador.

En cada publicación encontrarás requisitos, ubicación, salario y datos del empleador. Se recomienda verificar cualquier oferta directamente con tu consulado para evitar fraudes.

Proceso para obtener la visa H‑2B: paso a paso

Para que un trabajador pueda solicitar la visa, el empleador debe realizar varios trámites en Estados Unidos antes de que el solicitante acuda al consulado.

1. Solicitud de Certificación de Trabajo Temporal: El empleador presenta esta solicitud ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, demostrando que no hay suficientes trabajadores estadounidenses disponibles.

2. Presentación del Formulario I‑129: Una vez aprobada la certificación, la empresa presenta ante USCIS el formulario I‑129, que solicita autorización para contratar a los trabajadores extranjeros.

3. Solicitud de la visa en el consulado: Cuando USCIS aprueba la petición, los trabajadores deben iniciar su trámite en el consulado de Estados Unidos con el llenado del Formulario DS-160, deben ir al CAS y presentarse a la entrevista consular.

El oficial consular decidirá si la visa es aprobada o negada.Es importante saber que las solicitudes pueden rechazarse si el empleador no demuestra adecuadamente la necesidad de contratar trabajadores extranjeros.

¿Cuánto tiempo puedes permanecer en Estados Unidos con la visa H‑2B?

La visa H‑2B permite permanecer en Estados Unidos por períodos temporales, con un máximo acumulado de 3 años. Después de eso, el trabajador debe salir del país por un tiempo antes de poder volver a ser elegible.