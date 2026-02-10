Desde el 5 de febrero de 2026, México puso en marcha el sistema de visa electrónica dirigido a ciudadanos de Brasil que deseen ingresar al país como visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas.

“Esta medida marca un avance significativo en la modernización de los servicios migratorios y consulares, y forma parte de los esfuerzos bilaterales por fortalecer la relación entre México y Brasil”, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

¿Qué es la visa electrónica mexicana?

La visa electrónica es un documento digital que autoriza el ingreso a México exclusivamente por vía aérea para estancias de hasta 180 días, sin permiso para trabajar. Todo el proceso se realiza en línea, sin necesidad de acudir a una embajada o consulado, lo que simplifica de manera notable los trámites migratorios.

Este nuevo sistema permite:

Reducir trámites presenciales.

Eliminar copias e impresiones físicas.

Recabar información biométrica.

Generar archivos digitales seguros.

Agilizar el ingreso legal al país.

Además, se integra a una estrategia más amplia del Instituto Nacional de Migración (INM) para facilitar trámites a personas en situación de movilidad y solicitantes de refugio.

México abre más puertas al mundo. 🌎✈️



Desde el 5 de febrero de 2026, las y los viajeros de Brasil ya pueden ingresar a nuestro país con visa electrónica, una medida que facilita su visita y fortalece el intercambio turístico y cultural entre ambas naciones. 💚



Más… pic.twitter.com/8co4AlaEd6 — SECTUR México (@SECTUR_mx) February 9, 2026

¿Por qué se implementa esta nueva modalidad?

La entrada en vigor de la visa electrónica para brasileños responde al objetivo compartido por México y Brasil de facilitar la movilidad entre ambos países, impulsando los intercambios turísticos, culturales y comerciales.

El gobierno mexicano destacó que la medida:

Favorece una movilidad ágil, segura y ordenada.

Representa un paso hacia una relación bilateral más sólida.

Contribuye a la modernización de los servicios públicos.

Es el primer trámite 100% digital que México implementa hacia el exterior.

¿La visa electrónica sustituye la visa consular?

No. La visa electrónica no reemplaza la visa tradicional emitida en consulados.

Los ciudadanos brasileños pueden seguir tramitando la visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas en cualquier consulado mexicano, una opción que:

Permite entradas múltiple.

Cuenta con vigencias de hasta 180 días o hasta 10 años.

Es obligatoria para ingresar por vía terrestre o marítima.

La visa electrónica, en cambio, solo es válida para una entrada única y exclusivamente aérea.

Requisitos para obtener la visa electrónica mexicana

Para realizar el trámite en línea, las personas solicitantes deben contar con:

Pasaporte brasileño vigente: Debe estar en buen estado y ser válido conforme al derecho internacional.

Formulario de solicitud: Llenado completamente con la información requerida por la autoridad migratoria.

Fotografía digital del rostro.

Imagen digital de la hoja de datos del pasaporte.

Viaje por vía aérea a México.

Pago de derechos: El costo es de $10 dólares.

Aunque la visa sea electrónica, se sugiere imprimir una copia para facilitar la revisión por parte de aerolíneas y autoridades migratorias en aeropuertos mexicanos.

Pasos para tramitar la visa electrónica mexicana

El proceso es totalmente digital y se realiza a través del portal oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

1. Accede al portal

Ingresa al sitio oficial de trámites de la SRE: visaelectronica.sre.gob.mx.

2. Verifica tu nacionalidad

La visa electrónica está disponible únicamente para ciudadanos de Brasil en esta nueva fase.

3. Crea una cuenta de usuario

Regístrate en el portal y activa tu cuenta por correo electrónico.

4. Llena el formulario

Introduce tus datos personales tal como aparecen en tu pasaporte.

5. Adjunta los documentos requeridos

Carga la fotografía y la imagen del pasaporte con las especificaciones indicadas.

6. Realiza el pago en línea

El sistema permite pagar con tarjeta por los derechos migratorios.

7. En solicitudes para menores o personas tuteladas

El formulario debe ser completado por el padre, la madre o tutor legal.

8. Descarga tu visa

Si la solicitud es aprobada, recibirás un documento con código QR, que podrás guardar o imprimir.

9. En caso de rechazo

La persona deberá iniciar un nuevo trámite de forma presencial en un consulado mexicano.

Vigencia y condiciones de la visa electrónica

La visa es válida por el periodo indicado en el documento.

Su uso es de una sola entrada.

La estancia permitida en México será determinada por el agente migratorio en el aeropuerto, con un máximo de 180 días.

¿Quiénes no necesitan visa para viajar a México?

Ciudadanos de países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón y los miembros del espacio Schengen pueden ingresar como turistas sin visa, presentando su pasaporte y llenando la Forma Migratoria Múltiple (FMM).