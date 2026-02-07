Viajar en avión por primera vez puede ser una experiencia emocionante, pero también generar nervios si no sabes qué esperar. La buena noticia es que volar es un proceso sencillo si conoces con anticipación los pasos que debes seguir. Desde elegir el equipaje correcto hasta recoger tus maletas al llegar, aquí te explicamos el paso a paso para que tu primer vuelo sea tranquilo y sin contratiempos.

1. Decide qué equipaje necesitarás llevar

Antes de comprar tu boleto, piensa cuidadosamente cuánto equipaje llevarás, ya que el precio del vuelo depende en gran medida de esto. En general, existen tres tipos de equipaje:

Equipaje de mano

Es la maleta u objeto personal que puedes llevar contigo en la cabina del avión. Aerolíneas como Aeroméxico indican que la maleta no debe exceder 55 cm x 40 cm x 25 cm y, por lo general, puede pesar hasta 10 kilos. También se permite un artículo personal, como una mochila, bolsa o portafolio que quepa debajo del asiento. Ten en cuenta que algunas tarifas económicas solo incluyen artículo personal, no maleta con ruedas.

Equipaje documentado

Este tipo de equipaje se entrega en el mostrador antes de abordar. En vuelos nacionales se permite normalmente una maleta de hasta 25 kilos. Es recomendable colocarle una identificación visible con tu nombre y teléfono para evitar confusiones al recogerla.

Equipaje especial

Incluye artículos como equipo deportivo, instrumentos musicales, cenizas humanas o cigarros electrónicos. Debe documentarse por separado y genera un costo adicional, dependiendo de la aerolínea.

2. Compra tus boletos de avión

Con el equipaje definido, entra al sitio web de la aerolínea o acude a una agencia de viajes. Elige si tu vuelo será sencillo o redondo, así como los horarios que mejor te convengan. Una vez realizado el pago, guarda bien tu confirmación de vuelo, ya sea de forma digital o impresa, ya que contiene datos clave como el número de vuelo.

3. Realiza el check in en línea

La mayoría de las aerolíneas permiten hacer check in en línea entre 72 horas y una hora antes del vuelo. Este paso te permite elegir asiento y generar tu pase de abordar, lo cual agiliza enormemente tu paso por el aeropuerto. Aunque también puedes hacerlo en kioscos o mostrador, algunas aerolíneas cobran cargos adicionales por esa opción.

4. Llega con anticipación al aeropuerto

Para vuelos nacionales se recomienda llegar al menos dos horas antes. Llegar con poco tiempo puede provocar que pierdas el vuelo, ya que hay un límite para documentar equipaje y pasar filtros de seguridad. Planear con margen de tiempo te evitará estrés innecesario.

5. Documenta tu equipaje

Busca el mostrador de tu aerolínea y sigue la fila correspondiente. El personal revisará el peso y dimensiones de tu equipaje documentado y colocará una etiqueta con código de barras que identifica tu maleta durante todo el trayecto.

6. Pasa por el filtro de seguridad

Una vez documentado el equipaje, deberás dirigirte a la zona de seguridad. Ahí tendrás que colocar en una bandeja objetos como celulares, laptops, cinturón y dispositivos electrónicos. El personal verificará que no lleves objetos prohibidos ni líquidos mayores a 100 ml. Tu equipaje de mano pasará por rayos X.

7. Espera el anuncio de la puerta de abordaje

Después del filtro de seguridad llegarás a la sala de espera. En las pantallas aparecerá la puerta asignada a tu vuelo y posibles cambios de horario. Mientras esperas, puedes comprar alimentos o simplemente relajarte.

8. Presenta tu identificación al abordar

Cuando se anuncie el abordaje, dirígete a la puerta correspondiente. Ten a la mano tu pase de abordar y una identificación oficial con fotografía. El personal te indicará cuándo es tu turno para subir al avión.

9. Sigue las instrucciones dentro del avión

Ya a bordo, los asistentes de vuelo darán indicaciones de seguridad. Coloca tu equipaje de mano en el compartimento superior o debajo del asiento, ajusta tu cinturón y pon tu celular en modo avión. Prestar atención hará tu vuelo más cómodo y seguro.

10. Recoge tu equipaje al llegar

Al aterrizar, dirígete a la sala de reclamo de equipaje. En las pantallas se indicará la banda por la que saldrán las maletas de tu vuelo. Revisa bien antes de tomarla para asegurarte de que sea la tuya.