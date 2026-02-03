Filadelfia se prepara para recibir al mundo. En el verano de 2026, la histórica ciudad de Pensilvania será una de las sedes oficiales de la Copa Mundial de la FIFA, convirtiéndose en punto de encuentro para miles de aficionados que buscarán mucho más que futbol. Con una oferta que combina deporte, historia, cultura y gastronomía, este destino promete una experiencia completa para los viajeros mexicanos que planean seguir el torneo desde Estados Unidos.

Como parte de las ciudades anfitrionas del Mundial 2026, Filadelfia abrirá sus puertas a fanáticos de todo el planeta. De acuerdo con Brands USA, la ciudad invita a los viajeros mexicanos a vivir “una experiencia única que combina la emoción del futbol con la riqueza cultural, histórica y gastronómica” que la caracteriza.

El estadio y los partidos del Mundial

Los encuentros mundialistas en Filadelfia se disputarán en el Lincoln Financial Field, hogar de los Philadelphia Eagles de la NFL. Este moderno recinto cuenta con capacidad para más de 67 mil espectadores y es reconocido por su infraestructura de primer nivel.

Durante los meses de junio y julio de 2026, el estadio será uno de los principales escenarios de la fiesta futbolera, recibiendo a miles de aficionados internacionales y consolidándose como uno de los puntos clave del torneo en Estados Unidos.

Qué hacer en Filadelfia

Asistir a un partido es solo una parte de la experiencia. Filadelfia ofrece actividades para todos los estilos de viaje:

Naturaleza y espacios al aire libre

La ciudad cuenta con amplias zonas verdes y rutas ideales para explorar. Destacan los paseos en bicicleta por el Schuylkill River Trail, las caminatas en Fairmount Park —uno de los parques urbanos más grandes del país— y los momentos de descanso frente a las icónicas escalinatas del Museo de Arte de Filadelfia, inmortalizadas por la película Rocky.

Planes románticos

Para quienes viajan en pareja, Rittenhouse Square es perfecto para paseos tranquilos, mientras que Old City ofrece recorridos nocturnos entre calles históricas. La ciudad también presume una escena gastronómica de alto nivel, con restaurantes galardonados y propuestas contemporáneas.

Viajes con amigos

Filadelfia alberga más de 90 cervecerías locales, además de música en vivo y una animada vida nocturna, especialmente en barrios como Fishtown, uno de los distritos más vibrantes de la ciudad.

Opciones familiares

Museos interactivos como el Please Touch Museum, el Philadelphia Zoo y el Franklin Institute hacen de Filadelfia un destino ideal para viajar con niños, combinando diversión y aprendizaje.

Imperdibles culturales y gastronómicos

Entre las atracciones más emblemáticas destaca la Campana de la Libertad, uno de los símbolos históricos más importantes de Estados Unidos. Aunque no suena, su mensaje sigue vigente: “Proclamad la libertad en toda la tierra a todos sus habitantes”, inscripción que la convirtió en un emblema para distintos movimientos sociales a lo largo de la historia, señala Visit Philadelphia. El acceso al Liberty Bell Center es gratuito durante todo el año.

Otro ritual obligatorio es subir los famosos “Escalones de Rocky” en el Museo de Arte de Filadelfia. Desde 1976, estos 72 escalones se han transformado en un punto de peregrinación para viajeros de todo el mundo. Al final, la tradicional foto con la estatua de bronce del boxeador completa la experiencia.

En el ámbito culinario, el cheesesteak es el platillo estrella. Este icónico sándwich de carne y queso genera debates eternos entre locales. Para vivir la experiencia clásica, Visit Philadelphia recomienda acudir a la intersección de South 9th Street y Passyunk Avenue, donde se encuentran los históricos rivales Geno’s Steaks y Pat’s King of Steaks.

La ruta cultural continúa en el Independence Hall, cuna de la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos. Este sitio, Patrimonio Mundial de la UNESCO, ofrece visitas guiadas gratuitas con reservación previa.

Además, la famosa escultura LOVE de Robert Indiana, ubicada en John F. Kennedy Plaza, es una de las postales más reconocibles de la ciudad y una parada obligatoria para fotografías.

Para los amantes de la comida, el Reading Terminal Market reúne decenas de vendedores con más de un siglo de historia, desde productos frescos hasta especialidades locales como los sándwiches de cerdo asado de DiNic’s, que compiten en popularidad con los cheesesteaks.

Hospedaje para todos los presupuestos

Filadelfia ofrece una amplia variedad de opciones de alojamiento. Hay hoteles de lujo en el centro para quienes buscan exclusividad, alternativas de gama media cerca de las principales atracciones y opciones económicas, como hostales y Airbnb, bien conectadas al transporte público.

Cómo moverse por la ciudad

Recorrer Filadelfia es sencillo gracias al sistema de transporte público SEPTA, que integra metro, tranvías y autobuses. También hay servicios de rideshare, taxis y bicicletas compartidas. Para muchos visitantes, caminar por el centro histórico es una de las mejores formas de descubrir la ciudad.

Conexión directa desde México

Como parte de la preparación rumbo al Mundial, Aeroméxico inauguró la ruta directa Ciudad de México–Filadelfia, con siete vuelos semanales y una duración aproximada de 4 horas y media, facilitando el acceso a los viajeros mexicanos, informó Brands USA.

Futbol, historia, cultura y gastronomía se unen en un solo destino que promete una experiencia inolvidable.