Ice Castles regresa esta temporada invernal 2026 con su espectáculo de hielo y luz, una experiencia que combina arte, creatividad y paisajes congelados. Construidos con cientos de miles de bloques colocados a mano por artistas del hielo, estos castillos crean un entorno mágico que cada año atrae a familias, parejas y amantes del invierno.

Desde su primera creación en 2011, Ice Castles ha mantenido una misión de despertar felicidad, asombro y recuerdos inolvidables. La inspiración nació cuando su fundador, Brent Christensen, construyó una cueva de hielo en el jardín de su casa para entretener a sus hijos tras mudarse de California a Utah.

Pronto, niños de todo el vecindario comenzaron a visitarla, llamándola con cariño “castillo de hielo”. Aquella experiencia dio origen a lo que hoy es una de las atracciones invernales más icónicas de Norteamérica.

Dónde ver los Castillos de Hielo en 2026

Los Ice Castles se instalan en cuatro ciudades de Estados Unidos y una en Canadá, cada una ofreciendo un paisaje distinto y un ambiente único.

Estados Unidos

Cripple Creek, Colorado: 339 Irene Avenue, Cripple Creek, CO 80813.

Silverthorne, Colorado: 125 Stephens Way, Silverthorne, CO 80498.

Minnesota: Minnesota State Fairgrounds, 1750 Randall Avenue, Falcon Heights, MN.

New Hampshire: 24 Clark Farm Road, North Woodstock, NH, 03262.

Canadá

Edmonton, Alberta: 10104 104 Ave NW, Edmonton, Alberta, T5J 4Y8, Canada.

¿Qué atracciones encontrarás?

Los Castillos de Hielo ofrecen una variedad de actividades pensadas para todas las edades:

Toboganes de hielo: diversión clásica para niños y adultos.

Cavernas y arcos: pasajes congelados para explorar.

Túneles de rastreo: experiencias inmersivas para los más aventureros.

Esculturas de hielo iluminadas con LED: piezas artísticas que brillan bajo la nieve.

Habitación ártica y Pub polar: espacios temáticos para fotos inolvidables.

Caminata de luz mística: senderos que se iluminan mágicamente por la noche.

Colina de tubos y paseos en trineo: actividades para los amantes de la velocidad invernal.

Pueblo de hadas de invierno: un rincón encantado que parece salido de un cuento.

Fechas de apertura y temporada 2026

Las instalaciones de Ice Castles suelen abrir en enero, pero las fechas exactas pueden variar según las temperaturas, tormentas y más.

Por lo general, los castillos permanecen abiertos hasta finales de febrero o principios de marzo, dependiendo de las condiciones climáticas.

Las entradas se agotan con rapidez, por lo que es mejor reservarlas con anticipación para la ciudad que desees visitar.

Costo de entrada

Los precios pueden variar según ubicación, día y temporada, pero la entrada general promedia los 25 dólares. También suele haber tarifas diferenciadas por edad y otros tipos de boletos.