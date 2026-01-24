Si uno de tus propósitos para 2026 es viajar más —y gastar menos—, la buena noticia es que varios destinos de Estados Unidos ofrecen vuelos domésticos especialmente accesibles. De acuerdo con los especialistas de Dollar Flight Club, estas 15 ciudades destacan por tener tarifas bajas frecuentes, estabilidad en los precios y una buena relación costo–beneficio para el viajero.

La plataforma llegó a esta lista tras un análisis detallado que incluyó la recopilación de datos históricos de precios, la revisión de alertas de ofertas, la frecuencia de rutas económicas y factores como la estacionalidad y la accesibilidad de los aeropuertos. Su metodología priorizó los destinos donde los ahorros se repiten de forma constante, no solo casos aislados de tarifas inusualmente baratas.

Además del precio promedio, también identificaron las mejores épocas del año para encontrar vuelos más económicos. Aquí te presentamos los destinos más asequibles para viajar en 2026, según Dollar Flight Club.

1. Fort Lauderdale, Florida (FLL)

Precio promedio: ~$95 dólares.

Mejor época para viajar: finales de enero o septiembre.

Playas tranquilas, clima cálido y acceso a Miami sin pagar precios altos.

2. Orlando, Florida (MCO)

Precio promedio: ~$105 dólares.

Mejor época para viajar: principios de mayo o mediados de septiembre.

El paraíso de los parques temáticos con tarifas accesibles si eliges bien el mes.

3. Chicago, Illinois (MDW y ORD)

Precio promedio: ~$94 dólares.

Mejor época: abril-mayo o septiembre-octubre.

Una ciudad vibrante con museos, arquitectura y gastronomía top.

4. Pittsburgh, Pensilvania (PIT)

Precio promedio: ~$108 dólares.

Mejor época: finales de abril a junio o principios de otoño.

Ideal para amantes del arte urbano, los ríos y los puentes icónicos.

5. Dallas, Texas (DFW y DAL)

Precio promedio: ~$129 dólares.

Mejor época: finales de enero-febrero o finales de agosto.

Una metrópoli moderna con gran oferta cultural y excelente conectividad aérea.

6. Charlotte, Carolina del Norte (CLT)

Precio promedio: ~$92 dólares.

Mejor época: primavera u otoño.

Una ciudad en crecimiento, conocida por su centro financiero y sus parques.

7. Detroit, Míchigan (DTW)

Precio promedio: ~$119 dólares.

Mejor época: mayo-junio o septiembre.

Perfecta para quienes quieren explorar historia, música y museos renovados.

8. Knoxville, Tennessee (TYS)

Precio promedio: ~$104 dólares.

Mejor época: primavera o principios de otoño.

Muy cerca de los Great Smoky Mountains, un destino ideal para naturaleza.

9. Pensacola, Florida (PNS)

Precio promedio: ~$108 dólares.

Mejor época: septiembre-octubre.

Playas de arena blanca y un ambiente relajado sin multitudes.

10. Des Moines, Iowa (DSM)

Precio promedio: ~$110 dólares.

Mejor época: primavera a principios de verano.

Una ciudad tranquila y creativa, con festivales, parques y buena gastronomía.

11. Miami, Florida (MIA)

Precio promedio: ~$115 dólares.

Mejor época: finales de enero a marzo o septiembre.

Uno de los destinos favoritos de viajeros internacionales con vuelos accesibles.

12. Orlando Sanford, Florida (SFB)

Precio promedio: ~$95 dólares.

Mejor época: principios de mayo o mediados de septiembre.

Una alternativa económica al aeropuerto principal de Orlando.

13. Phoenix, Arizona (PHX)

Precio promedio: ~$115 dólares.

Mejor época: octubre-abril.

Paisajes desérticos, senderismo y temperaturas perfectas fuera del verano.

14. Denver, Colorado (DEN)

Precio promedio: ~$110 dólares.

Mejor época: verano para senderismo o invierno para esquí.

La puerta de entrada a las Montañas Rocosas.

15. Cleveland, Ohio (CLE)

Precio promedio: ~$110 dólares.

Mejor época: primavera a principios de otoño.

Una ciudad con museos, gastronomía y un ambiente tranquilo para explorar.

Si alguna vez te has preguntado cuál es el mejor día de la semana para reservar vuelos, la respuesta podría sorprenderte. Aunque históricamente se ha creído que el martes es el día más económico para comprar boletos, la diferencia es mínima. De hecho, el martes es solo un 1.3% más barato que el día más caro, el domingo.

Un análisis de precios históricos de Google revela que los días más económicos para volar son lunes, martes y miércoles, con tarifas un 13% más bajas en comparación con los vuelos de viernes, sábado y domingo. Este ahorro puede aumentar hasta un 20% si se excluyen los viajes internacionales.

Además, si estás dispuesto a hacer una escala en lugar de optar por un vuelo directo, podrías ahorrar aún más. Los datos muestran que los vuelos directos son, en promedio, un 25% más caros que los vuelos con escalas. Claro, esto implica pasar más tiempo en tránsito, pero si el ahorro es significativo, ¡podría valer la pena!