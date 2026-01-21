Disneyland Resort, en Anaheim, California, es un destino soñado: Tiene atracciones emocionantes, desfiles memorables y fuegos artificiales sorprendentes, pero también festivales que marcan celebraciones importantes a lo largo del año.

Si ya estás pensando en viajar al Lugar Más Feliz de la Tierra, aquí algunos eventos para el primer semestre de 2026.

Año Nuevo Lunar en Disneyland

El Año Nuevo Lunar ya se ha convertido en uno de los festivales favoritos de los visitantes y regresa a Disney California Adventure Park del 23 de enero al 22 de febrero.

La comida durante este festival es deliciosa. Para este 2026, habrá 35 nuevos platillos y bebidas. Algunos de los que tienes que probar son:

Japchae Noodles con short rib a la parrilla en Longevity Noodle Co.

Guava dragon fruit cocktail en Bamboo Blessings.

Spicy pork belly grilled cheese en Pym Test Kitchen.

Mandarin orange cream puff en Red Dragon Spice Traders.

Lo mejor para disfrutar la experiencia es adquirir el Sip and Savor Pass, pues te da seis cupones canjeables por platillos y bebidas en los marketplaces y ubicaciones participantes dentro de Disney California Adventure Park.

Disneyland Resort informó que el Año Nuevo Lunar también tendrá entretenimiento especial, como encuentros con Mei Panda, el regreso de Mulan’s Lunar New Year Procession y vestimenta especial para personajes como Donald, Daisy Duck, Goofy y Clarabelle Cow.

También podrás disfrutar de 50 platillos y novedades de edición limitada inspirados en las tradiciones chinas, coreanas y vietnamitas en el pasaje comercial Downtown Disney District y en los hoteles del resort.

Star Wars Galaxy’s Edge

A partir del 29 de abril de 2026, Disneyland Park estrenará una experiencia renovada que permitirá a los visitantes vivir distintas etapas del universo Star Wars dentro de Batuu. Con esta actualización, alternará entre momentos clave de la saga, desde la Guerra Civil Galáctica hasta la Nueva República, además de la época de la Resistencia y la Primera Orden.

En Black Spire Outpost, el público podrá encontrarse con personajes emblemáticos de líneas temporales anteriores, como Darth Vader, Leia Organa, Han Solo y Luke Skywalker. Se sumarán R2-D2, Chewbacca, The Mandalorian y Grogu, creando un cruce generacional único dentro del parque.

Además, los fans podrán seguir disfrutando de las experiencias clásicas que ya forman parte de la zona, como Star Wars: Rise of the Resistance, Millennium Falcon: Smugglers Run y el espectáculo nocturno “Fire of the Rising Moons”, entre otras atracciones. Recuerda que el Star Wars Day es el 4 de mayo… May the 4th be with you.

Foto cortesía: Christian Thompson/Disneyland Resort

Continúa la celebración del 70 aniversario

Desde enero hasta el 9 de agosto de 2026, el resort seguirá con su programación especial del 70 aniversario. Celebra también a través de la gastronomía con una serie de bocadillos temáticos creados especialmente para la ocasión. Entre lo imperdible están la dona de cereal 70th Mickey, los macarooons inspirados en Toy Story, los tradicionales churros con un giro festivo y el cóctel The Miss Daisy.

La celebración revive varios de los desfiles más queridos del parque. Better Together: A Pixar Pals Celebration! regresa desde Pixar Fest con personajes emblemáticos como los de Red, Up, Soul e Intensamente, acompañados de Woody, Los Increíbles y Miguel en carrozas llenas de energía en Disney California Adventure.

Disneyland Californa Resort.

También vuelve el espectacular desfile nocturno Paint the Night, famoso por sus carrozas iluminadas con más de un millón de luces LED y personajes como Tinker Bell, el Genio, Sulley, Cars, La Sirenita y una gran aparición de Mickey y Minnie. Además, The Celebrate Happy Cavalcade, encabezado por Mickey y acompañado de Duffy, ShellieMay, princesas y héroes Disney, presenta la canción oficial del aniversario.

Los espectáculos nocturnos también forman una parte esencial de la celebración. Wondrous Journeys, proyectado sobre Main Street, recopila momentos de numerosas películas de Walt Disney Animation Studios y emociona con 18 canciones.

En Disney California Adventure, el nuevo show World of Color – Happiness destaca las emociones de Intensamente y combina fuentes, luces, láseres y niebla para transmitir el mensaje de que todas las emociones —incluso Ansiedad— son necesarias para encontrar la felicidad.